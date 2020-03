Confinement : Adobe Creative Cloud est gratuit pour les étudiants

Les plus grandes entreprises du monde entier se mobilisent afin de rentre la période de confinement plus facile pour tous et donc plus efficace. À l’image de l’annonce d’Amazon, ou encore de Canal+ en France, c’est désormais Adobe qui nous communique une mesure qui devrait en séduire plus d’un.

Le célèbre éditeur de logiciel américain rend ses services gratuits jusqu’au 31 mai 2020. Voici ce qu’Adobe explique dans son communiqué de presse : « Alors que de nombreuses écoles sont confrontées à des fermetures physiques de campus et passent à l’apprentissage en ligne en raison de COVID-19, nous annonçons que nous offrons un meilleur accès aux applications de bureau Adobe Creative Cloud pour faciliter l’apprentissage à distance. Nous pensons que cela permettra de maintenir les cours, le travail d’équipe et les progrès des étudiants sur la bonne voie grâce à l’accès à domicile à Creative Cloud pour les étudiants et les éducateurs. »

Adobe estime avoir une rôle important à jouer au sein des écoles et entreprises pendant cette période inédite. En début de semaine, Adobe commençait déjà à offrir des accès gratuits à Adobe Connect pour une période de 90 jours. De la même manière que Skype, ou Hangout, Adobe Connect permet de participer à des réunions, des formations et des classes virtuelles sans bouger de chez soi comme l’a exigé le gouvernement français.

L’entreprise conclue en déclarant : « Alors que nos clients du secteur de l’éducation s’efforcent d’assurer la sécurité et la continuité de l’apprentissage dans leurs communautés, notre objectif est de les aider avec les outils dont ils ont besoin pour traverser ces temps incertains. Notre engagement à le faire de manière transparente continue d’être inébranlable. »

Vous pouvez tout simplement accéder à cette offre en cliquant ici.