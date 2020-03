Confinement : comment afficher un cercle de 1 km autour de chez vous sur Google Earth

Lundi soir, le gouvernement, par la voix du Premier ministre Édouard Philippe, a indiqué que les mesures de confinement étaient renforcées. Outre une prolongation de la période de blocus, il a été précisé que les sorties sportives seraient désormais plus encadrées, et limitées à une heure quotidienne dans un rayon de 1 km autour du domicile.

Si ce chiffre parait relativement « étroit » de prime abord, il devrait en fait convenir à la grande majorité des personnes pratiquant un jogging régulier puisqu’il offre un périmètre de course de 6,28 kilomètres (1 km x 2 x 3,1416), à l’intérieur duquel on peut se bâtir un itinéraire permettant de dépasser cette distance périphérique. Autant dire que le « confinement » à l’intérieur de ce cercle devrait permettre aux plus sportifs de se dégourdir quand même un peu les jambes, même s’il est certainement plus aisé de le faire à la campagne qu’en ville.

Mais justement, à propos de cercle et de périmètre, comment faire pour savoir si l’on est dans les clous, et comment connaître les limites à ne pas dépasser ? C’est très simple : un petit tour sur Google Earth avec un outil facile et pratique va vous permettre de tracer un cercle sur la carte autour d’un point donné, en l’occurrence, normalement, votre lieu de résidence pendant le confinement.

Comment ça marche ? Voici le petit tuto qui va bien.

Tout d’abord, lancez Google Maps dans votre navigateur

Saisissez l’adresse de votre domicile (ou du lieu où vous résidez pendant le confinement)

Une fois que celui-ci s’affiche sur la carte, vous devez récupérer les données GPS latitude et longitude. Pour cela, faites un clic droit sur l’épingle rouge symbolisant votre adresse, puis dans le menu qui s’ouvre, cliquez sur « Plus d’infos sur cet endroit »

Une petite pop-up va s’ouvrir en bas de la page avec les coordonnées GPS. Cliquez dessus, les détails de l’endroit avec ses coordonnées GPS s’affichent dans le volet gauche de la page. Gardez cette page ouverte

Dans un autre onglet, allez sur ce site https://kml4earth.appspot.com/circlegen.html

Copiez-collez la latitude et la longitude de votre lieu dans les champs correspondants

Choisissez le rayon, en l’occurrence 1 km

Il n’est pas utile de cocher « Auto refresh » mais vous pouvez en revanche choisir la couleur et l’épaisseur du trait de votre cercle

Cliquez sur le bouton « Generate circle »

Enregistrez le fichier « circle.kml » quelque-part sur votre ordinateur

Lancez Google Earth

Dans le menu de gauche, cliquez sur l’icône « Projets »

Cliquez sur le bouton « Ouvrir » puis sur « Importer un fichier KML depuis l’ordinateur »

Cherchez votre fichier « circle.kml » et importez-le

C’est fait ! Le cercle s’affiche sur la carte autour de votre lieu de résidence, indiquant précisément le périmètre autorisé pour vos sorties dérogatoires. Il se peut même que vous soyez agréablement surpris par la latitude que celui-ci vous permet, pour courir, ou pour pratiquer toute autre activité sportive en solitaire, y compris le vélo (merci Thierry pour le tuyau, voir le lien en source de cet article).

Vous pouvez également importer le même fichier dans l’application Google Earth pour iOS ou Android pour l’afficher sur votre smartphone.

Petit conseil personnel : imprimez cette carte avec le cercle et prenez-la avec vous quand vous sortez, afin de pouvoir la montrer en cas de contrôle si un agent de la maréchaussée un peu trop zélé était tenté de vous verbaliser au motif que vous êtes trop loin de chez vous, car ce genre de distance est très difficile à évaluer « au pif », a fortiori en milieu urbain.

Sinon il y a un autre moyen, plus simple, plus direct et plus rapide : cette page. Mais celle-ci-ci ne fournit aucun renseignement sur son éditeur, ni sur la façon dont les données sont utilisées, ni aucune autre information légale obligatoire. A vous de voir…