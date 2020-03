Confinement : France Université Numérique a rouvert ses moocs archivés

L’épidémie de coronavirus sévit en France et le gouvernement a décidé d’un confinement de la population. Les établissements scolaires du pays et les universités ont donc tous fermés, forçant enseignants et élèves à s’adapter très vite à cette nouvelle donne. Le ministère de l’Education nationale et de la Jeunesse a par exemple initié l’opération « Nation apprenante ».

Plusieurs médias audiovisuels et de presse écrite proposent des émissions en direct, des podcasts ou des vidéos en lien avec les programmes scolaires pour tenter de maintenir le cap dans cette période très déstabilisante.

Une palette de sujets très large

L’enseignement à distance passe également par les moocs et France Université Numérique (FUN) a justement décidé de rouvrir progressivement ses cours archivés afin de les rendre accessible au plus grand nombre. Cela peut notamment aider les professeurs à transmettre leurs savoirs à leurs élèves, mais également satisfaire des particuliers désireux de profiter de cette période pour se cultiver.

Concrètement, cette initiative se fera selon deux modalités distinctes. Certains moocs passeront en « archivé ouvert ». Ce mode signifie que les forums et espaces collaboratifs restent fermés. Vous pourrez donc visualiser les vidéos, et lire les documents sans pouvoir échanger avec les professeurs en cas de soucis.

Le mode « session animée » sera néanmoins accessible lorsque les établissements responsables du cours en auront pris la décision. Dans ce cas, vous pourrez bénéficier de l’accompagnement de l’équipe pédagogique et obtenir une attestation de suivi ou un certificat en cas de validation. Il sera également possible d’échanger avec les autres élèves, ce qui est toujours un plus.

En tout, plus de 470 cours seront disponibles sur la plateforme et les sujets abordés sont très nombreux. Éducation, droit, arts, économie et finance, langues, informatique, sciences, géographie, histoire… Tout le monde a des chances de trouver un mooc qui lui correspond.