On connaît la date d’arrivée de Fortnite sur Android… en Chine

C’est une nouvelle qui est attendue par les fans du jeu Fortnite depuis de longues semaines, presque autant que l’arrivée du Messie… Quand Fortnite débarquera sous Android ? Alors que le jeu est accessible sur iOS depuis de longs mois, il n’est toujours pas possible d’en profiter sur Android. Les choses pourraient très rapidement changer…

Epic Games n’a toujours pas fait d’annonce officielle, mais c’est Tencent Games qui a lâché l’information pour le marché chinois. Le jeu y sera dévoilé à partir du 24 juillet prochain si on en croit le tweet publié par le géant chinois.

Tencent gère le lancement en Chine

Pourquoi est-ce Tencent qui fait cette annonce ? L’explication est liée à la censure qui existe encore à l’heure actuelle en Chine. En effet, les utilisateurs chinois d’Android n’ont pas accès au Play Store, c’est vers Tencent Games qu’ils devront se tourner pour en profiter. Au final, la situation pourrait bien les avantager puisqu’ils seront de fait les premiers à en profiter.

Notez la date du 24 juillet 2018, sur ce tweet officiel de Tencent :

Dans la foulée pour le reste du monde ?

Et qu’en est-il des autres pays du monde ? Antoine Griezmann va-t-il être forcé d’aller s’installer en Chine s’il veut jouer à Fortnite sur un smartphone Android ? Après tout, comme égérie de Huawei, cela aurait presque du sens ! Il est fort probable que le lancement sur Android pour la France et les autres pays se fasse plutôt rapidement, mais Epic Games n’a pas encore communiqué sur le sujet. On peut espérer que le lancement se fasse après celui de Tencent Games en Chine.

Le studio face à l’impatience des fans a déjà fait la promesse de le sortir cet été. A l’heure actuelle, c’est surtout le lancement de la saison 5 qui occupe tous les esprits. Une fois cette étape passée, on devrait sans doute en savoir plus, même si le jeu est déjà très rentable sur iOS, il est difficile de croire qu’ils ne voudront pas augmenter leurs gains très rapidement…