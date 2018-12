On connaît les jeux « gratuits » de janvier 2019 sur le PlayStation Plus

Comme chaque fin de mois, on attend impatiemment de voir ce que nous réserve Sony dans le cadre de son offre PlayStation Plus et l’année 2019 commencera bien puisque nous aurons droit par exemple aux jeux Portal Knights ou Steep. De quoi passer de longues heures divertissantes sur sa console ! Les jeux « offerts » par Sony seront disponibles sur PS3, PS Vita et PS4 à partir du 01 janvier… juste le temps de terminer le décompte des secondes de l’année, de se reprendre une petite coupe de Champagne, quelques toasts de foie gras et c’est parti…

PlayStation Plus : les jeux offerts sur PlayStation 4

Jeux PlayStation 4

Steep

Portal Knights

Steep est un jeu de sport extrême, qui vous embarquera en pleine montagne pour pratiquer de nombreuses disciplines extrêmes, comme le ski, le snowboard, le parapente, et même le wingsuit ! Un jeu dans l’air du temps puisque certains iront sans doute faire un peu de ski dans les semaines à venir et si ce n’est pas le cas, vous pourrez dés le 01 janvier, pratiquer cela sur votre PS4.

Le jeu Portal Knights est un jeu vidéo de type action-RPG et survie développé par Keen Games. Il s’agit d’une sorte de mélange de Minecraft et The Legend of Zelda, avec des mondes sandbox fantaisistes en 3D, dans lesquels vous pourrez jouer avec vos amis et vivre une aventure pleine d’action.

Les jeux offerts sur PlayStation Vita et PlayStation 3

Jeux PlayStation Vita

Fallen Legion: Flames of Rebellion (cross PS4)

Super Mutant Alien Assault

Jeux PlayStation 3