Contre son gré, Epic Games lance Fortnite sur le Play Store Android

Fortnite aussi sur le Play Store !

On ne présente plus Fortnite, le jeu qui attire toutes les convoitises, sur consoles, sur PC comme sur mobiles. Si le jeu est disponible « normalement » sur consoles, via les boutiques numériques de chaque machine, via Android, le jeu est disponible depuis 2018 via le site officiel de son développeur Epic Games.

Epic Games avait en effet pris la décision d’éviter soigneusement de proposer son jeu sur le Play Store Android, pour éviter d’avoir à subir la ponction de 30% des revenus liés aux achats in-apps opérée par Google. En ce mois d’avril 2020, Epic Games annonce la disponibilité de ce même Fortnite sur la boutique officielle Play Store, qui reste malgré tout téléchargeable également depuis le site web de l’éditeur.

Epic Games toujours remonté contre Google

Toutefois, Epic Games affiche clairement son désaccord avec la politique de Google concernant les applications proposées via son Play Store.

« Google désavantage les logiciels téléchargeables en dehors de Google Play par des mesures techniques et commerciales telles que des fenêtres contextuelles de sécurité effrayantes et répétitives pour les logiciels téléchargés et mis à jour, des accords et des transactions restrictifs avec les fabricants et les transporteurs, les relations publiques de Google qualifiant les sources de logiciels tiers de logiciels malveillants, et de nouveaux efforts sont mis en place pour bloquer totalement les logiciels obtenus en dehors de la boutique Google Play« , a déclaré un porte-parole d’Epic Games dans un communiqué.

C’est donc bien malgré lui qu’Epic Games a décidé de proposer son jeu Fortnite sur Google Play. L’éditeur américain espère toutefois que Google va rapidement réviser ses politiques et ses pratiques commerciales dans un avenir proche. « C’est pour cette raison que nous avons lancé Fortnite pour Android sur la boutique Google Play » explique Epic Games.