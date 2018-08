Fortnite ne sera pas disponible sur le Google Play Store

Fortnite est un des jeux vidéo les plus populaires de notre génération.



Avec plus de 45 millions de joueurs actifs dans le monde alors qu’il n’existe que depuis 1 an, le TPS a basé son business model sur un système freemium reconnu par de nombreux analystes comme étant son plus grand gage de succès. Mais ce n’est pas là la seule prouesse économique qu’Epic Games aura réussi à mettre en place au sein de sa stratégie commerciale. En effet, les journalistes américains de The Verge viennent de confirmer que le jeu co-créé avec le studio People Can Fly ne serait tout simplement pas disponible sur le magasin d’applications de Google, le Play Store.

Et il y a une raison bien particulière à cela. Une raison là aussi mûrement réfléchie pour accélérer la croissance de l’entreprise, et qui n’a rien à voir avec une question technique. Il faut savoir que la politique de Mountain View en faveur des développeurs qui souhaitent mettre en ligne leur application sur le Play Store ponctionne 30% des revenus liés aux achats in-apps. Cette commission est donc un manque à gagner conséquent pour ceux dont c’est le seul modèle économique.

Tim Sweeney, le CEO d’Epic Games, a également ajouté qu’il s’agissait de limiter le nombre de barrières entre les développeurs et les joueurs afin de les rapprocher, tout en confirmant la nouvelle. Mais si vous êtes un joueur féru de Fortnite, pas de panique. Le jeu sera bien disponible sur Android, il faudra simplement passer par son site web officiel pour télécharger directement le fichier .APK sur votre téléphone. Il suffira ensuite d’avoir accepté l’installation depuis des sources inconnues pour pouvoir profiter du célèbre jeu de survie.

La date de sortie de Fortnite sur les smartphones équipés du système d’exploitation Android -le plus utilisé dans le monde, avec plus d’un milliard de mobiles équipés- est encore inconnue. Si toutefois vous trouvez le moyen d’accéder à un réseau chinois grâce à un VPN, alors vous pourrez en profiter plus rapidement, même en étant sur Android.

