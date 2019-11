COP25 : Greta Thunberg refuse de prendre l’avion, à ses risques et périls

Greta Thunberg, cette activiste climatique suédoise âgée de 16 ans refuse de prendre l’avion parce que ce moyen de transport a une empreinte carbone très élevée. Par exemple, un vol reliant New York à Los Angeles génère 20% des gaz à effet de serre émis par une voiture en un an. Si en Europe elle voyage principalement en train, lorsqu’il faut changer de continent c’est une autre histoire.

Cet été, Greta Thunberg est partie de Suède pour se rendre à New York à l’occasion du Sommet des Nations Unies sur le climat… En bateau. La jeune fille a traversé l’océan Atlantique à bord d’un voilier à zéro émission, et le trajet ne semble pas l’avoir fatiguée puisqu’elle a prononcé dès son arrivée un discours mémorable devant les représentants politiques du monde entier. Depuis cette date elle voyage à travers les États-Unis afin de se rendre jusqu’au Chili pour assister à la COP25 de l’ONU.

Tout ne s’est pas déroulé comme prévu pour l’activiste suédoise. En effet, Santiago, la capitale chilienne, connait de nombreux mouvements sociaux depuis quelques semaines, rendant ce sommet impossible à maintenir. Les autorités ont décidé de délocaliser la COP25 de l’autre côté de l’océan, à Madrid. Malheureusement, Greta Thunberg est bloquée en Amérique du Sud puisque son bateau est resté à New York, et qu’elle refuse catégoriquement de prendre l’avion.

Finalement, cette dernière informait mardi par les réseaux sociaux qu’elle avait réussi à trouver une solution. Greta Thunberg a embarqué à bord du bateau d’un couple australien et leur fils de 11 mois.

So happy to say I’ll hopefully make it to COP25 in Madrid.

I’ve been offered a ride from Virginia on the 48ft catamaran La Vagabonde. Australians @Sailing_LaVaga ,Elayna Carausu & @_NikkiHenderson from England will take me across the Atlantic.

We sail for Europe tomorrow morning! pic.twitter.com/qJcgREe332

— Greta Thunberg (@GretaThunberg) November 12, 2019