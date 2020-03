Coronavirus : les cybercriminels s’en donnent à coeur joie, restez vigilant

L’épidémie de coronavirus suit son cours et perturbe l’économie dans le monde entier. Cependant, alors que la panique règne, les cybercriminels n’ont aucun scrupule et redoublent de créativité. Dès le début de l’alerte, en janvier, des acteurs malveillants ont créé une fausse campagne d’emailing imitant les mesures à prendre pour lutter contre le coronavirus. Problème, cette newsletter a permis d’infecter de nombreux utilisateurs avec des logiciels malveillants.

En ce moment, la technique la plus répandue concerne les cartes interactives qui illustrent l’évolution du coronavirus. Si de véritables sites comme celui de l’université John Hopkins relatent des informations vérifiées concernant la propagation du virus, d’autres ne le sont pas et servent surtout à vous soutirer des informations confidentielles.

Comment éviter cette escroquerie ?

Shai Alfasi, chercheur en sécurité chez Reason Labs, explique que de nombreux pirates informatiques se sont inspirés de ces cartes et tableaux à des fins illicites. Voici ce qu’il déclare : « Le nouveau logiciel malveillant active une souche de logiciel malveillant connue sous le nom d’AZORult. AZORult est un voleur d’informations et a été découvert pour la première fois en 2016. Il est utilisé pour voler l’historique de navigation, les cookies, les ID/mots de passe, la cryptocourant et plus encore. Il peut également télécharger d’autres logiciels malveillants sur des machines infectées. AZORult est couramment vendu sur les forums clandestins russes dans le but de collecter des données sensibles sur un ordinateur infecté ».

Pour identifier ces faux sites d’informations, il suffit de regarder l’URL, ou tout simplement le contenu qui est différent de ce que l’on peut trouver sur les sites vérifiés. Encore une fois, afin d’éviter cette dernière escroquerie au coronavirus, nous vous recommandons de ne consulter que des tableaux de bord vérifiés, comme celui de l’université John Hopkins, pour obtenir des informations sur le virus. Le gouvernement a également dédié une page de son site web au coronavirus, et aux mesures qu’il est conseillé de respecter. Pour information, le président de la République prendra la parole ce soir à 20h, tout ce que vous devez savoir sera à ce moment révélé.