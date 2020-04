Coronavirus : Les ventes d’assistants personnels devraient augmenter

L’épidémie de coronavirus bouscule les habitudes de millions de personnes à travers le globe. Elles sont désormais contraintes de rester chez elles et de pratiquer une attitude de distanciation sociale, y compris avec leurs proches. Les conséquences sont très néfastes pour de nombreuses entreprises et notamment les bars et les restaurants dont l’activité a été totalement stoppée. Pour d’autres au contraire, le confinement est plutôt bénéfique à court terme et c’est notamment le cas des services de streaming qui ont vu leurs chiffres de connexion s’envoler.

Cette situation très particulière pourrait également se révéler bénéfique pour les ventes d’assistants personnels intelligents. C’est en tout cas la conclusion d’une étude menée par la société de conseil ABI Research. Selon cette dernière, les livraisons d’appareils à commande vocale devraient augmenter de prêt de 30 % en 2020 par rapport à 2019. Ces chiffres tiennent même compte de la crise qui a impacté la Chine, une des grands pays consommateurs d’enceintes connectées.

La crise pourrait changer profondément les comportements

Selon les analystes, il se peut même que les nouvelles exigences liées à la pandémie soient un accélérateur de croissance. Il est en effet demandé aux particuliers de laver régulièrement les objets qu’ils partagent avec les membres de leurs foyers : poignées de porte, interrupteurs d’éclairage, télécommande… Or, les appareils à commande vocale peuvent justement éviter à leurs utilisateurs de toucher ces zones. Ils permettent donc de gagner en confort mais aussi désormais en sécurité.

Il en va également de même pour les sonnettes vidéos connectées et serrures électroniques. La crise actuelle pourrait donc favoriser l’adoption de la maison intelligente. C’est en tout cas l’avis de Jonathan Collins, directeur de recherche chez ABI : « Un changement d’habitude pourrait nous éloigner de l’actionnement physique vers l’utilisation de la commande vocale (…) La livraison entraînera également l’adoption d’appareils intelligents pour la maison afin de garantir que ces interactions sont livrées en toute sécurité. »

À plus court terme, les enceintes connectées peuvent aussi être des alliés en matière de santé. Aux États-Unis, Siri permet déjà d’établir un premier diagnostic pour savoir si vous vous présentez les symptômes du COVID-19.