Coronavirus : un nouvel outil pour lutter contre les fausses nouvelles

Fausses nouvelles, rumeurs infondées et publicité mensongères se multiplient ces derniers jours à mesure que la crise du coronavirus prend de l’ampleur. Nous vous expliquions notamment comment des personnes mal intentionnées profitent de la panique pour essayer de vendre des traitements miracles.

La désinformation prend aussi la forme d’articles fantaisistes qui expliquent par exemple que le virus est une arme biologique volée par des espions chinois du Canada ou présentent l’eau de javel comme un remède efficace contre la maladie. Selon Forbes, ces publications font souvent bien plus d’audience que des sites d’informations reconnus.

Certains sites réputés fiables diffusent aussi de fausses nouvelles

Face à ces fake news, l’entreprise NewsGuard Technologies qui s’est spécialisée dans le fact-checking, a décidé de passer à l’action. Elle a créé sur son site une page dédiée qui répertorie l’ensemble des sites ayant diffusés des fausses nouvelles sur le Coronavirus. Pour la France, on retrouve notamment Sputnik News ou Wikistrike.

Le journaliste John Gregory qui travaille sur ce projet en a expliqué les grandes lignes à nos confrères de Zdnet :

Nous avons déjà découvert 31 sites qui diffusent des informations erronées sur les coronavirus, et ce nombre augmente chaque jour. Cela va d’InfoWars (le site Web dirigé par le théoricien du complot d’extrême droite Alex Jones) à NaturalNews.com (un site de canular en matière de santé qui promeut régulièrement la désinformation sur les vaccins). Certains sites que NewsGuard a classés comme fiables ont néanmoins publié des informations fausses ou non étayées sur le virus, et ils sont répertoriés sur le Centre de suivi pour cette raison.

Cette initiative est collaborative et les internautes sont donc invités à envoyer des articles qui leur paraissent suspects pour les soumettre à vérification.

Pour rappel, NewsGuard est une service lancée récemment qui emploie des journalistes chevronnés. Il repose notamment sur une extension de navigateur qui permet à l’utilisateur d’en savoir plus sur la qualité de l’information qu’il lit. Est-elle sourcée, vérifiée et quelle est la ligne éditoriale et politique du média ? L’outil n’est évidemment pas infaillible mais ces éléments permettent déjà d’en savoir beaucoup plus sur l’émetteur d’une nouvelle.