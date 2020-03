Covid-19 : Cognix Systems simplifie le recours au télétravail (Open Solidarity)

Depuis le 17 mars dernier, la France est en confinement. Tous les salariés qui le peuvent sont donc invités à travailler depuis chez eux. C’est un véritable bouleversement pour de nombreuses entreprises et notamment les TPE et PME qui ne sont pas toujours habituées au télétravail.

Pour tenter d’y faire face, le secrétaire d’État au numérique, Cédric O a lancé un appel au monde de la tech tricolore et notamment éditeurs de solutions de travail à distance. Il leur demande de rendre leurs outils collaboratifs gratuits ou d’appliquer des tarifs réduits.

Le message a été parfaitement reçu par ces derniers. OVHcloud a en effet lancé #Open_solidarity. Six entreprises participent déjà à cette initiative visant à fournir des offres solidaires de télétravail. Dans le cadre de cette opération, Cognix Systems fournit aux entreprises gratuitement 100 Go de stockage pendant 3 mois (et sans engagement) via sa solution de stockage dans le cloud, Cognix Cloud.

Cela permet aux entreprises de disposer d’un service de stockage et partage de documents adapté à cette situation très particulière. Comparable à Onedrive, Dropbox ou Googledrive, Cognix Cloud n’est cependant pas soumis au Cloud Act (américain), ce qui garantit une meilleure confidentialité des données.

Un paiement décalé pour créer un site

Les efforts de Cognix Systems pour soutenir les entreprises françaises ne s’arrêtent pas là. Elle incite les sociétés impactées par la crise à se tourner d’avantage vers Internet avec une offre spéciale qui leur permettra de développer leur présence en ligne, avec des conditions avantageuses.

Cette offre s’adresse avant tout aux commerçants dont la boutique physique a dû temporairement fermer : pour compenser leur perte de visibilité, Cognix Systems propose son service de création de site WebGazelle avec des mensualités décalées. Il est possible de commencer un projet de création (ou de refonte) d’un site Internet dès aujourd’hui – mais les mensualités ne démarreront que trois mois après signature du contrat. De quoi laisser un peu de temps pour rebondir, tout en restant dans l’esprit des clients.

Par ailleurs, Cognix Systems s’engage à accélérer « le processus de création pour qu’avec votre participation active, votre site internet soit en ligne rapidement ».

Parmi les offres des autres partenaires d’Open Solidarity, on trouve aussi des outils de réseaux sociaux d’entreprise, de cybersécurité ou de messagerie instantanée, autant d’éléments déterminants pour gérer au mieux le travail à distance.

Sur le site web de l’opération, on peut en apprendre un peu plus sur les objectifs poursuivis dans le cadre de cette démarche solidaire :

Cette initiative est un élan collectif, ouvert et mondial d’entraide numérique dont le but est de faciliter la disponibilité de solutions technologiques solidaires et gratuites grâce à des infrastructures OVHcloud, elles-mêmes mises à disposition gracieusement et sans engagement pendant tout la durée de la crise pour supporter les pics de charge.

Pour les entreprises ou les organisations intéressées, il suffit donc de faire une demande via ce formulaire.

Cognix Systems est une agence web et SSII française innovante. Elle est présente à Rennes, Brest, Saint-Malo et Paris. L’entreprise accompagne au quotidien des PME, TPE ainsi que des grands groupes pour la conception et le déploiement de leurs stratégies internet.