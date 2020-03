Coronavirus : comment télécharger la nouvelle attestation de sortie ?

Lundi soir, le Premier Ministre Edouard Philippe dévoilait une nouvelle série de mesures – plus drastiques – pour lutter contre la propagation du coronavirus. Le décret publié le 23 mars 2020 a quelque peu précisé les conditions pour lesquelles les français sont autorisés à sortir. Alors que la sanction s’élève à 135€ en cas de non respect du confinement (et 1 500€ en cas de récidive), les français sont donc prévenus.

Pour se déplacer en dehors de son domicile, une attestation de sortie doit obligatoirement être imprimée (ou réécrite – et le smartphone n’est pas une alternative). Sur cette dernière, il faudra explicitement mentionner une raison valable qui justifie un déplacement. Depuis hier soir, une nouvelle attestation de sortie est en ligne sur le site du Ministère de l’Intérieur, avec de nouvelles options.

>> Pour télécharger cette nouvelle attestation de sortie, c’est ici : https://www.interieur.gouv.fr/

Justifier chacun des déplacements

Le Ministre de l’Intérieur, Christophe Castaner, était intervenu la semaine dernière en expliquant que « toutes les personnes qui circuleront devront être en mesure de justifier leur déplacement. Chaque personne, pour chaque déplacement, devra se munir d’un document attestant sur l’honneur le motif de son déplacement ». Tout manquement impliquera une sévère amende.

Ce lundi soir, Edouard Philippe a finalement précisé la ligne lors d’une allocution sur TF1. Par exemple, les marchés sont désormais interdits et les déplacements pour l’activité physique individuelle sont restreints dans un périmètre d’un kilomètre autour de son domicile. Quant aux déplacements pour soins médicaux, ils doivent uniquement être réalisés sous condition qu’ils ne puissent pas être différés – ni réalisés à distance (télé-médecine).

#COVID19 | Une nouvelle version de l'attestation de déplacement dérogatoire a été mise en ligne, conformément aux annonces d'@EPhilippePM hier soir sur TF1.

📄⬇️Le formulaire mis à jour est disponible sur https://t.co/R9RGFkLdXx. pic.twitter.com/YclCGUBrcF — Christophe Castaner (@CCastaner) March 24, 2020

Alors qu’on entame la deuxième semaine de confinement, le Conseil scientifique de l’exécutif sur le Covid-19 s’est exprimé hier soir en faveur d’un prolongement de la mesure de plusieurs semaines. Si le Président de la République n’a pas encore pris officiellement la parole sur une éventuelle mesure dans ce sens, la porte-parole du gouvernement, Sibeth Ndiaye, a déclaré dimanche sur LCI qu’un allongement paraissait très « probable ».

Hier soir, c’est le Ministre de l’Intérieur lui-même qui a annoncé via Twitter la nouvelle attestation de sortie à télécharger dans le cadre de son plan de surveillance autour du Covid-19. Il n’a toutefois pas précisé si l’ancienne attestation de déplacement était toujours valable.

Toutefois, nous vous invitons à vous mettre à jour au plus vite afin de ne prendre aucun risque – et de suivre toutes les recommandations à la lettre. Par ailleurs, il est vraiment recommandé à quiconque d’éviter un maximum les déplacements, et d’éviter toute sortie qui peut être reportée.