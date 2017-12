C’est un projet qui n’a pas encore de nom mais qui fait déjà beaucoup parler. Ronald D. Moore, le créateur de Battlestar Galactica et showrunner d’Outlander va développer une nouvelle série pour la plateforme d’Apple.

Une série sur la conquête de l’espace

Outlander, Battlestar Galactica, Star Trek: The Next Generation, Deep Space Nine et Voyager… Autant de projets qui portent la marque d’une même personne : Ronald D. Moore. La véritable légende des séries de science-fiction vient de se lancer dans un nouveau projet avec Apple.

L’entreprise de Cupertino lui a en effet commandé une série sans passer par la case pilote. Le projet qui n’a pas encore de nom prendrait place dans un monde alternatif ou la course à l’espace ne s’est jamais arrêtée. Il est donc probable que l’on retrouve les USA face à la Russie ou l’URSS dans un contexte persistant de guerre froide. Les informations sont encore très limitées pour l’instant sur cette série. On sait en revanche que à la production, Ronald D. Moore sera accompagné par Maril Davis (Outlander), Ben Nedivi et Matt Wolpert (Fargo).

De nombreux projets pour Apple

Pour Apple, il s’agit du troisième projet de série signé en quelques mois. On a déjà eu le droit à l’annonce du retour d’Amazing Stories, la série de Steven Spielberg. Puis, un autre projet porté par Reese Witherspoon et Jennifer Aniston. Pour celui-ci, 20 épisodes sur 2 saisons ont déjà été commandés.

Mais, l’ambition actuelle d’Apple ne s’arrête pas là. La marque à la pomme a aussi annoncé l’arrivée de concerts (notamment au London’s York Hall) et d’un documentaire sur Noel Gallagher, co-fondateur d’Oasis. Une stratégie globale qui devrait continuer à voir apparaître de nouveaux projets. La marque compte en effet investir 1 milliard de dollars pour rendre sa future plateforme vidéo et musicale attractive. Presque une obligation pour lutter face à Netflix, Amazon ou encore HBO.