Creative Home Engineering, l’entreprise qui crée des pièces secrètes chez vous

Une création pour ceux qui ont toujours voulu avoir une chambre secrète cachée derrière leur bibliothèque, comme dans les films.

Avoir à disposition une grande bibliothèque dans sa maison, c’est le rêve de tous les passionnés de lecture. Mais avoir une pièce secrète cachée derrière la bibliothèque afin d’y entreposer des objets de valeur (ou un costume de super-héros), c’est le rêve de tous les geeks et passionnées de pop culture. Un rêve qui malheureusement n’existait que dans les films… avant l’invention de Steve Humble, le président de la société Creative Home Engineering. Grâce à cette entreprise, il est désormais possible de créer des pièces secrètes sur mesure et à l’image du propriétaire.

Des pièces cachées comme dans les films d’espionnage ou de super-héros

Pour satisfaire les personnes qui rêvent d’avoir une pièce supplémentaire invisible aux yeux des visiteurs, Creative Home Engineering s’est spécialisée dans la fabrication de portes secrètes personnalisées. Toutes les créations sont possibles, des projets standards jusqu’aux réalisations les plus authentiques : une bibliothèque qui mène vers une cave à vins, un plancher qui donne accès à une salle de jeux underground, une cheminée qui renvoie à une armurerie secrète…

Quitter son emploi pour construire des portes secrètes motorisées

C’est en 2003 que Steve Humble a décidé de créer la société Creative Home Engineering. En voyant des passages secrets dans les films, il a décidé de sauter le pas : « Je louais une grande maison […] et nous avions des pièces supplémentaires inutilisées. Je me suis dit qu’il serait amusant d’avoir une porte secrète comme dans les films, mais lorsque j’ai fait des recherches, j’ai été surpris d’apprendre qu’il n’y avait pas d’entreprises spécialisées dans les passages secrets ». Cet ingénieur en mécanique qui travaillait alors dans une entreprise de dispositifs médicaux a donc quitté son emploi pour réaliser son rêve et celui d’autres cinéphiles : créer des portes destinées pour les pièces secrètes.

C’est ainsi qu’est né Creative Home Engineering, le premier fabricant international de portes secrètes mondial. Ils construisent aussi des Batcave ?