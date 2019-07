Curve, la plateforme qui réunit vos comptes bancaires en une seule carte, lève 55 millions de dollars

Gérer l’ensemble de ses comptes bancaires à travers une seule carte et application. Tel est le principal service proposé par Curve, l’entreprise britannique lancée en 2015. Cette simplification semble séduire les utilisateurs (bientôt au nombre d’un million) et susciter la confiance des investisseurs. La start-up a en effet annoncé par le biais d’un communiqué qu’elle venait de réaliser une levée de fonds à hauteur de 55 millions de dollars, soit 49 millions d’euros. Cet investissement porte désormais la valorisation de la société à 250 millions de dollars, ce qui commence à être intéressant.

Ces nouveaux moyens ne seront pas de trop tant il est vrai que la fintech a de l’ambition. Déjà disponible dans plus de trente pays, elle prévoit de se lancer dans six nouveaux marchés européens d’ici à la fin d’année : France, Allemagne, Pologne, Italie, Espagne et Portugal. L’idée est aussi de muscler encore d’avantage l’offre de services proposés à ses clients.

La levée de fonds permettra à Curve « d’attirer de nombreux talents »

« Curve prend une voie complètement différente des banques concurrentes en se concentrant sur la création d’une expérience client radicalement améliorée, sans demander à ce dernier de lui confier ses fonds, et sans s’exposer aux frais associés au statut de banque », explique Shachar Bialick, le PDG de la société.

«Pour que Curve puisse mener à bien sa mission d’introduction des services bancaires dans le cloud, nous devons continuer à développer le produit. de petites expériences qui, ensemble, créent une toute nouvelle offre. Notre argent est partout et le travail qui consiste à le réunir en une seule et même expérience nécessite de nombreuses ressources, et en particulier de nombreux talents », poursuit-il.

De fait, Curve est loin d’être seule sur le marché et Shachar Bialick semble l’avoir très bien compris en cherchant à attirer les meilleurs talents disponibles. Pour venir à bout de la concurrence et s’imposer, l’enjeu pour ces entreprises est de proposer l’expérience la plus simple possible, tout en conservant la confiance de leurs clients.