Cyber Monday : Dyson réduit les aspirateurs V7 et V8 jusqu’à -30% 🔥

Pour ce lundi Cyber Monday, la marque d’aspirateurs haut de gamme Dyson a décidé revenir une nouvelle fois avec quelques très belles remises sur certains des produits de sa gamme. C’est la dernière chance pour bénéficier d’une généreuse réduction sur un aspirateur de qualité – alors que la marque n’est généralement pas une grande habituée des promotions. Ci-dessous, vous trouverez la liste des produits Dyson en vente flash à prix réduit pour Cyber Monday :

Aspirateurs Dyson V7 et V8 en promotion pour Cyber Monday

Les aspirateurs Dyson ont été en promotion pour Black Friday, et ils le sont toujours pour le Cyber Monday. Jusqu’à ce lundi soir à minuit, les clients Amazon et Boulanger peuvent bénéficier de belles remises sur l’aspirateur V7 Motorhead Pro et sur le V8 Absolute. Les deux sont des produits d’excellente qualité, et ils se distinguent comme étant parmi les meilleurs aspirateurs sans fil du marché. A noter que le second s’accompagne de davantage de brosses, et d’une autonomie de 40 minutes (contre 30 minutes pour l’aspirateur V7 Motorhead Pro de Dyson).

Comme chaque année, Dyson se montre lors du Cyber Monday. Ce sont les marchands revendeurs de la gamme d’aspirateurs britanniques qui s’efforcent de réduire leur marge pour offrir des remises jusqu’à 30% sur les produits. Etant donné qu’il ne s’agit pas d’une période de soldes, ils ne sont pas autorisés à avoir des marges négatives sur leurs remises. Ainsi, il est difficile de trouver des promotions supérieures à leur marge, soit 20-30% maximum.

De plus, les aspirateurs Dyson V7 et V8 Absolute sont aussi parmi les meilleures ventes du marché, et ils n’ont aucun problème à s’écouler même s’ils ne sont pas en promotion. Autrement dit, Cyber Monday ou non, la marque vend sa gamme sans aucune difficulté. Obtenir 30% de remise sur l’achat d’un aspirateur dernier cri, non seulement ultra performant mais aussi très design, c’est donc une occasion parfaite.

En plus des aspirateurs en promo à Cyber Monday, Dyson offre aussi une remise sur son chauffage, climatiseur et purificateur d’air Hot+Cool Link. Celui qui s’est vendu comme des petits pains cet été pendant la canicule revient pour réchauffer votre domicile. Pour Cyber Monday, la remise observée sur Amazon pour ce produit Dyson s’élève à 22%.

Cyber Monday succède au Black Friday

Le Cyber Monday est un peu l’équivalent du « lundi de Black Friday ». Il intervient après la fin du week-end du Black Friday, et il offre pendant 24 heures des remises sur des milliers de produits électroniques et électroménagers. S’il s’appelle « Cyber » lundi, c’est parce que les offres sont uniquement disponibles en ligne, et non pas dans les boutiques traditionnelles. Au niveau des pourcentages de promotion, le Cyber Monday est au niveau du vendredi Black Friday. C’est donc une chance unique pour les retardataires de faire quelques bonnes affaires, comme investir dans un aspirateur Dyson V7 ou V8.

