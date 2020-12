Cyber Monday : le VPN Surfshark en promo à -83% prolongé !

Le Cyber Monday étant principalement consacré aux achats de services en ligne, c’est le moment idéal pour faire les meilleures affaires et se procurer un VPN à petit prix. C’est Surfshark qui est à l’honneur dans cet article. Ce VPN facile d’utilisation vous assurera une sécurité et un anonymat hors pair sur Internet que vous soyez sur macOS, iOS, Windows, Android ou Linux. Et avec le changement des dates du Black Friday en France, l’offre court toujours !

Habituellement affiché à 295€ par mois, l’abonnement 24 mois de Surfshark tombe à 50€ grâce à une baisse de -83%. À cette remise s’ajoutent 3 mois d’abonnement supplémentaires pour rallonger votre utilisation gratuitement. Une offre comme celle-ci ne se voit pas tous les jours alors faites vite pour en profiter avant qu’elle n’arrive à expiration dès ce soir à minuit.

Les avantages de l’application Surfshark VPN

Le réseau Internet est loin d’être un endroit sécurisé. On y trouve de plus en plus de menaces : vol de données, usurpation d’identité, espionnage… Et si vous vous connectez sur les Wi-Fi publics, n’en parlons pas. C’est pourquoi l’application Surfshark renforce votre sécurité grâce à un chiffrement de bout en bout laissant vos données en ligne impossibles à décerner. Par ailleurs, il s’agit d’un VPN no-log qui ne conserve aucune trace de vos activités.

En lançant l’application, vous aurez accès à une liste de 63 pays dans lesquels les 1 700 serveurs du VPN sont présents. Avec une infrastructure d’une telle envergure, la quasi-totalité des contenus seront à votre portée, quelle que soit votre zone géographique. La connexion avec les serveurs VPN est quasiment immédiate. Ces derniers masqueront votre adresse IP et modifieront votre localisation GPS afin de garantir une navigation anonyme sur le web.

Si vous voyagez dans un pays appliquant des censures numériques strictes comme la Chine par exemple, Surfshark vous permettra de consulter Google, Facebook ou encore YouTube sans problème alors que ces services sont normalement bloqués. Dans ce genre de situations, vous pourrez même activer le mode NoBorders pour assurer vos arrières.

Surfshark dispose de fonctionnalités uniques qui le distinguent des autres VPN comme l’option CleanWeb pour dire adieu aux publicités, trackers, logiciels malveillants et tentatives de phishing. Il dispose aussi d’une fonction Whitelister ou liste blanche très pratique qui permet de contourner la connexion VPN selon certaines applications.

Il est important de noter que l’application Surfshark est accessible à tous grâce à son outil intuitif et ses connexions simultanées illimitées. Avec votre compte, vous pourrez connecter autant d’appareils que vous voulez. Étant donné que le logiciel est multi-plateformes, n’hésitez pas à en faire profiter vos proches.

Une offre dingue à 1,87€ par mois valable jusqu’à minuit

Dans le cadre du Cyber Monday, Surfshark a prolongé son offre pour les retardataires. Et autant dire qu’elle réserve de belles surprises avec -83% de réduction sur son forfait 24 mois et 3 mois d’abonnement gratuits offerts à tous les nouveaux utilisateurs. C’est donc la dernière possibilité pour bénéficier du VPN pendant 27 mois à 50€, soit 1,87€ par mois, au lieu de 295€.

Si vous hésitez à souscrire, sachez que Surfshark met à disposition un test gratuit de 30 jours qui donne droit à un remboursement en cas d’insatisfaction. Pour avoir recours à cette garantie, il est nécessaire de contacter le support client et leur expliquer que vous ne souhaitez pas poursuivre votre abonnement. Le montant de votre achat vous sera alors recrédité sur votre compte en quelques jours. En bref, vous ne risquez rien.

