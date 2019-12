Cyber Monday : les Apple Watch à prix cassé arrivent chez Amazon 🔥

Il aura fallu attendre les dernières heures du Cyber Monday pour voir les fameuses Apple Watch 4 débarquer en forte promotion : c’est du côté de chez Amazon que les montres connectées du géant Apple font leur apparition avec des réductions qui montent jusqu’à -28%. Il ne faut pas hésiter, le stock est très limité et ces produits font face à une énorme demande.

Apple Watch 4, 40 mm 4G Sport à 379€ au lieu de 529€

Apple Watch 4, 44 mm 4G Sport à 399€ au lieu de 559€

Apple Watch 4, 40 mm 4G avec bracelet or milanais à 599€ au lieu de 799€

Apple Watch 4, 44 mm 4G avec bracelet or milanais à 649€ au lieu de 849€

Si la nouvelle version de l’Apple Watch est disponible, les Apple Watch 4 pour ce Cyber Monday sont considérées comme l’un des meilleurs compromis du marché pour ceux qui veulent une smartwatch de qualité à un prix raisonnable. La principale différence entre ce modèle de 2018 et la nouvelle édition de 2019 est l’écran – qui est désormais allumé en continu. Hormis ce détail (qui a toutefois son importance), les montres sont finalement très proches.

Les Apple Watch Series 4 en promo flash

Amazon nous avait promis des surprises jusqu’à la fin du Cyber Monday, et ces Apple Watch Series 4 en sont une parfaite illustration. Si Apple n’apprécie pas trop de voir ses produits en promotion, le cyber-marchand américain a toutefois décidé d’accorder une jolie faveur à tous ses clients français. Cette offre est éphémère et les stocks sont très limités.

C’est donc le plus rapide d’entre tous qui pourra profiter d’une Apple Watch au Cyber Monday avec une remise intéressante. C’est un cadeau qui peut faire vraiment sensation pour Noël, cela fera forcément plaisir à un grand nombre d’utilisateurs. Contrairement à des montres connectées plus sophistiquées et destinées aux sportifs, l’Apple Watch est beaucoup plus grand public.

Et pour cette vente flash de Cyber Monday, les Apple Watch Series 4 qui sont en promotion sont celles avec le Wi-Fi et la 4G : cela permet donc de les utiliser de manière autonome, sans même avoir besoin d’un téléphone à proximité. Les différents prix appliqués correspondent aux différentes finitions disponibles : aluminium ou acier inoxydable pour le boitier – et bracelets de qualité différente.

Amazon est au top du Cyber Monday

Pour le Cyber Monday, Amazon a vraiment fait une forte impression en mettant plusieurs produits Apple en promotion : outre les Apple Watch, on retrouve encore maintenant quelques belles réductions sur tous les MacBook Pro et les iPad Pro. La marque à la pomme n’aura jamais été autant en réduction, bien que les stocks aient toujours été très limités. Il ne reste plus que quelques exemplaires de chaque en réduction pour Cyber Monday, faites vite.

Si vous achetez une Apple Watch au Cyber Monday via Amazon, sachez que vous bénéficierez d’une garantie classique du constructeur comme si vous l’aviez acheté sur le site officiel (ou dans un magasin Apple). En plus, vous avez donc le droit à une réduction supplémentaire que l’on ne retrouve nulle part ailleurs, même pas chez Apple. C’est donc gagnant gagnant pour tout le monde.

En achetant sur Amazon, vous avez également la possibilité d’avoir un droit de rétraction d’une durée de 30 jours : si l’Apple Watch que vous avez acheté au Black Friday ne vous convient plus, vous pouvez la retourner – sous condition qu’elle soit comme neuve – pour obtenir un remboursement dans son intégralité. C’est une condition préférentielle chez Amazon parce que bon nombre de marchands se limitent au minimum légal, soit 15 jours.

Dans tous les cas, au delà de Apple – et des Apple Watch, le Cyber Monday est une occasion unique pour faire des économies sur des produits high-tech. Que ce soit sur Amazon, Fnac, Darty ou encore Cdiscount, on retrouve encore et toujours des milliers d’offres jusqu’à ce soir à minuit. C’est la dernière chance pour faire de bonnes affaires, dans la continuité de ce que vous avez peut-être pu faire lors de la Black Friday Week.

