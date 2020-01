Soldes Amazon : les 10 offres CHOC pour ne rien regretter 🔥

Les soldes Amazon repartent de plus fort ce mercredi avec la seconde dĂ©marque qui vient de tomber. On retrouve pour ce mercredi des promotions abondantes sur toutes les catĂ©gories de produits listĂ©es sur la plateforme marchande amĂ©ricaine. Nous avons rĂ©alisĂ© plus bas sur cette page une sĂ©lection des meilleures offres qu’il faut saisir au plus vite avant une quelconque rupture de stock.

Si vous ĂŞtes familiers avec les soldes Amazon, Cdiscount, Fnac, Darty et consorts, vous connaissez la galère des ventes flash. A tout moment, les ruptures peuvent arriver et il faut donc savoir prendre les devants. Aujourd’hui encore, ce sont des milliers de promotions qui sont venues se rajouter aux bonnes affaires dĂ©jĂ existantes. Face Ă ce turnover, nous avons dĂ©cidĂ© de vous aider avec notre liste de tous les bons plans.

Amazon offre quelques pépites pour les soldes

Le gĂ©ant Amazon a longtemps mis les soldes de cĂ´tĂ© avant de pousser un grand coup cette annĂ©e. Tous les jours, le marchand en ligne publie une sĂ©rie de bons plans très attractifs. Avant hier, on a par exemple eu le droit Ă des promotions sur les derniers iPhone 11. Aujourd’hui, on peut voir des remises de 25% sur les nouvelles Surface Pro 7 de Microsoft – alors qu’elles sont sorties il y a 2 mois. Ce sont autant de produits de grande marques qui sont en soldes sur Amazon, et cela contribue largement Ă son succès.

Pour ces soldes, Amazon doit faire face Ă la concurrence de Cdiscount qui continue de mettre la pression sur les prix. Le marchand bordelais s’est imposĂ© au fil des annĂ©es comme le marchand de rĂ©fĂ©rence pour les soldes. Cette fois-ci encore, il est vraiment très compĂ©titif. Si la page d’accueil recense un certain nombre de deals intĂ©ressants, il faut vraiment fouiller pour trouver les pĂ©pites du site e-commerce.

Comme Ă chaque fois, notre sĂ©lection du jour vous liste les beaux produits en soldes sur Amazon, Cdiscount et encore quelques autres marchands. Pour ceux qui veulent optimiser leur journĂ©e, cette sĂ©lection vous donnera l’essentiel. En revanche, il est très fortement recommandĂ© de faire un tour plus en dĂ©tail sur chacun des sites pour y dĂ©couvrir les offres en cours Ă travers toutes les catĂ©gories de produits.

Cette année, les soldes ne durent que quatre semaines, contre près de 50% de plus lors des éditions précédentes. Les bons plans sont beaucoup plus concentrés dans la durée, et les deux premières semaines de soldes Amazon et Cdiscount sont très stratégiques. Pour cette deuxième démarque, il y a encore des tas de bons plans à saisir, avec des remises toujours plus élevées.

Amazon et Cdiscount, 2 rois de l’opĂ©ration

Il faut le reconnaĂ®tre, Cdiscount et Amazon trustent les soldes comme jamais. Ils doivent faire face aux acteurs plus traditionnels comme Darty, Fnac ou Boulanger mais ils n’ont pas vraiment d’inquiĂ©tudes. Les leaders du marchĂ© français misent beaucoup sur cette opĂ©ration hivernale qui leur permet de bien dĂ©buter l’annĂ©e. Pour les clients, c’est la dernière chance d’en profiter avant les French Days (fin avril) et les prochains soldes d’Ă©tĂ© en juin.

Ces dernières annĂ©es, les soldes de janvier ont largement pris le dessus sur les soldes d’Ă©tĂ©. Ces derniers ont perdu en popularitĂ© malgrĂ© l’arrivĂ©e du Prime Day (mi juillet) qui permet de gonfler les ventes du gĂ©ant Amazon. Cdiscount tente Ă©galement de surfer sur cette journĂ©e en offrant de très belles remises. En attendant, ce sont bel et bien les soldes d’hiver qui profitent Ă Amazon et Cdiscount pour lancer leur annĂ©e. Les clients français sont comme toujours les grands gagnants.

Comme vous pouvez le voir par vous-mĂŞme dans la liste ci-dessus, les soldes Amazon et Cdiscount font la part belle aux prestigieuses marques. On peut citer entre autres Apple, Samsung, Huawei ou encore Sony qui figurent parmi les top ventes de ces marchands. On peut ainsi prĂ©tendre Ă des remises jusqu’Ă facilement -40% sur ces excellentes marques. Pour ceux qui n’accordent pas d’importance Ă la marque forte, les rĂ©ductions vont nettement plus haut.

Les ruptures de stock innondent les sites

Alors qu’on a dĂ©sormais passĂ© la première semaine de soldes, Amazon, Cdiscount ou encore Fnac font face Ă des ruptures de stock massives. Cela concerne dans un premier temps les plus grandes marques – mais aussi les produits les plus en rĂ©duction. Si vous avez donc un intĂ©rĂŞt pour l’un de ces types de promotions, il faudra ĂŞtre très rĂ©actif. Notre sĂ©lection vous aide justement Ă identifier les bons plans importants pour n’en manquer aucun. Très rĂ©gulièrement, nous mettons Ă jour cette liste pour vous faciliter toutes vos recherches.

En se prĂ©cipitant sur les achats, on tombe vite dans l’excès et les regrets. Pour autant, mĂŞme pendant les soldes, Amazon, Cdiscount et tous les autres sont obligĂ©s de vous offrir un droit de rĂ©tractation. Vous pouvez donc changer d’avis sur votre produit et le rendre sans aucun risque. Le remboursement est effectuĂ© dans la foulĂ©e sous condition que le produit soit en bon Ă©tat.

Pour cette deuxième dĂ©marque, les promotions sont plus gĂ©nĂ©reuses mais plus rares. Vous pouvez facilement comprendre que dans les prochains jours, il y en aura de moins en moins. Pour ne rien manquer, nous vous conseillons vraiment de foncer la tĂŞte baissĂ©e dès maintenant pour faire les achats dont vous avez vraiment besoin. C’est le moment d’Ă©conomiser jusqu’Ă -80% sur ces derniers, ce serait très dommage de passer complètement Ă cĂ´tĂ©.

