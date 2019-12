Cyber Monday : Microsoft Surface Pro 7, deal éclair à -38% ce lundi 🔥

Microsoft était fier de présenter sa nouvelle gamme de PC portable il y a seulement quelques semaines. Pour conclure Black Friday avec le Cyber Monday, la nouvelle Microsoft Surface Pro 7 fait l’objet de dernières promotions chez plusieurs marchands en ligne, que ce soit Fnac et Amazon. Pour ceux qui ne connaissent pas encore le concept des Microsoft Surface Pro, ce sont des PC avec tous les avantages d’une tablette tactile. Pendant le Cyber Monday cette dernière est vendue seule ou bien en pack avec tous les accessoires nécessaires.

Ça a été une véritable surprise de voir de telles réductions sur une Microsoft Surface Pro 7 en vente flash pendant la période Black Friday, c’est une très bonne nouvelle que ça continue pour Cyber Monday. Mais ces réductions vivent leurs dernières heures en ce lundi. Les premiers arrivés seront les premiers servis les stocks sont désormais très restreints.

La Surface Pro 7 en réduction, dernière chance au Cyber Monday

Pour ceux qui ne connaissent pas encore la Microsoft Surface Pro 7, il s’agit d’un PC hybride qui possède la flexibilité d’une tablette. Elle regroupe à la fois les avantages d’un ordinateur (avec notamment Windows 10 et toute la suite bureautique Microsoft Office 365) mais il profite aussi de la flexibilité d’une tablette. Sur ce créneau-là, c’est probablement aujourd’hui la solution la plus populaire du marché. Elle rivalise depuis peu avec les derniers iPad Pro qui veulent aussi offrir une alternative aux personnes qui ont ce besoin.

En principe, la Microsoft Surface Pro 7 est vendue nue au Black Friday, c’est à dire sans aucun accessoire. Pour la transformer en un véritable ordinateur il faudra rajouter quelques accessoires primordiales comme un clavier et une souris par exemple. Le pack de la Fnac (qui a déjà expiré une première fois) inclue justement cette possibilité. Comme on l’a dit tout le ne pourra pas profiter de la Microsoft Surface Pro 7 au Cyber Monday à cause des ruptures de stock, il reste encore de très belles réductions à saisir sur la Surface Pro 6 qui bénéficie d’un bien meilleur rapport qualité prix.

Ci-dessous, nous vous avons trouvé quelques bons plans sur le fameux prédécesseur de la Microsoft Surface Pro 7 au Cyber Monday. Si les stocks sont toujours très limités et qu’il ne faut pas s’attendre à voir les promotions durer très longtemps, la Surface Pro 6 devrait être disponible plus longtemps. Si vous n’avez pas beaucoup de temps cette semaine, nous vous invitons vivement à partir pour ces promotions sur les PC hybrides car elles sont très compétitives.

Microsoft Surface Pro i7 8 Go RAM, 256 Go à 1202€ au lieu de 1699€

Pour ceux qui veulent suivre le Cyber Monday sur Amazon, c’est ici :

Voir les offres Amazon