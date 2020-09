Le VPN CyberGhost rend ses adresses IP dédiées 100% anonymes

Aujourd’hui, les VPN qui offrent à leurs utilisateurs des adresses IP « dédiées » sont encore assez rares. Cette solution offre quelques avantages intéressants par rapport au service de base d’un VPN, qui partage ses adresses IP entre tous ses utilisateurs.

Très reconnu par la communauté, le VPN CyberGhost vient d’annoncer un nouveau système pour son adresse IP dédiée. Jusqu’alors, ses IP dédiées avaient une faiblesse considérable au niveau de l’anonymat, limitant de fait leur popularité. CyberGhost a imaginé une nouvelle façon de rendre ces IP 100% anonymes, et cela devrait augmenter leur intérêt.

Qu’est ce qu’un VPN ?

Avant de vous expliquer en quoi ce nouveau système d’adresse IP dédiée de CyberGhost est différent, voici une petite piqûre de rappel sur les VPN. Si cela vous intéresse, vous pouvez découvrir le comparateur de VPN réalisé par nos confrères d’iPhon (qui évoque aussi CyberGhost ici).

Le VPN est un logiciel informatique qui s’installe sur ordinateur (tablette / smartphone) et qui permet de changer son adresse IP. Pour cela, l’éditeur de la technologie offre à ses utilisateurs un réseau de serveurs répartis afin d’offrir de nouvelles possibilités sur internet.

Si les VPN sont aussi populaires, c’est parce qu’ils permettent de naviguer sur internet de manière anonyme, de débloquer des contenus indisponibles dans un pays (comme regarder Netflix US depuis la France, par exemple) ou de contourner la censure.

Dans le cas du VPN CyberGhost, il propose un réseau de 6 000 serveurs répartis dans 89 pays. Lorsqu’un utilisateur se connecte à l’un de ses serveurs, son adresse IP est masquée et remplacée par celle du serveur.

Au final, plus personne ne peut voir ce qu’on fait en ligne, puisque tout passe par ce serveur tiers. Le VPN CyberGhost ne conserve aucun historique de connexion, vous êtes ainsi assuré d’avoir un anonymat le plus complet : même votre FAI ne saura pas ce que vous avez fait !

VPN avec IP partagée ou dédiée, quelle différence ?

Par défaut, les utilisateurs d’un même logiciel VPN peuvent se connecter sur le même serveur. Il y a donc parfois des dizaines d’utilisateurs qui ont la même adresse IP. En soit, cela ne pose aucun problème, et cela n’empêche pas le service d’être très sécurisé. Cela dit, avoir une adresse IP dédiée (unique pour son usage) comme le proposent CyberGhost VPN ou NordVPN offre d’autres possibilités.

Le VPN classique partage les adresses IP entre tous ses utilisateurs

Une adresse IP « dédiée » permet d’être le seul à utiliser cette IP

Dans les faits, les adresses IP dédiées peuvent être très intéressantes. Les VPN normaux sont utilisés par énormément de personnes, les IP peuvent rapidement se faire repérer par des firewalls et ainsi se faire bloquer. Certains sites mettent alors un blocage automatique sur certaines IP qui reviennent trop souvent. C’est ainsi que les « mauvais » VPN ne parviennent pas à déjouer les restrictions de Netflix.

Avec un VPN peu performant, on se retrouve parfois face à séries de contrôles (captcha) ou des blocages au moment de l’envoi d’emails. Le serveur mail peut vite bloquer l’envoi de votre email lorsque vous êtes connecté à un VPN s’il détecte une IP suspicieuse. C’est le risque lorsqu’on utilise un VPN douteux, où certains utilisateurs abusent du service pour envoyer du spam.

À l’inverse, si vous utilisez une adresse IP dédiée, comme celle proposée par CyberGhost, vous serez le seul à l’utiliser. Le risque qu’elle se fasse repérer est donc minime. Vous pourrez ainsi plus facilement accéder à Netflix, naviguer sur internet sans avoir de captcha ou envoyer des mails sans problème.

Est-on anonyme avec une IP dédiée ?

C’est au sujet de l’anonymat que les IP dédiées ont longtemps été critiquées. La raison à cela est simple : même si le VPN est no log (c’est-à-dire qu’il ne conserve aucune trace de vos activités), le fait qu’il vous attribue une adresse IP dédiée est problématique. En effet, cette attribution signifie que l’éditeur de VPN sait qui utilise cette adresse IP. Cela concerne évidemment les IP dédiées et non les IP partagées qui sont mutualisées.

Si l’éditeur du VPN se fait contacter par une autorité, ils serait en mesure de dire « c’est Monsieur X qui utilise cette IP ». Étant donné que cette adresse IP vous a été attribuée, ils savent donc que c’est vous – et personne d’autre – qui utilisez cette IP.

Prenons un exemple concret pour illustrer la différence d’anonymat entre IP dédiée et partagée. Imaginons que vous téléchargez un fichier non libre de droits en P2P aux USA et que le DMCA (équivalent de la HADOPI aux USA) le remarque. Ils vont alors essayer de savoir à qui appartient l’adresse IP qui a téléchargé le fichier.

Si vous utilisez un VPN avec IP partagée et que le VPN ne conserve aucun log, la seule chose que le fournisseur pourra leur dire est « Oui, il s’agit bien d’une de nos adresses IP, mais nous avons des centaines de milliers d’utilisateurs qui l’utilisent. Nous ne pouvons absolument pas vous dire qui a téléchargé le fichier ».

Si vous utilisez un VPN avec IP dédiée et que le VPN ne conserve aucun log, en revanche, ils pourront dire « En effet, c’est une IP nous appartenant et nous l’avons attribuée à cet utilisateur, mais nous ne savons pas ce qu’il en a fait ». Bien que le fournisseur VPN ne sache pas ce qui a été fait, DMCA le sait, et c’est cela qui pose problème.

CyberGhost : l’IP dédiée (vraiment) anonyme

Cette triste histoire, c’était ce qui pouvait se passer jusqu’à hier si vous utilisiez une adresse IP dédiée chez CyberGhost ou NordVPN, deux des meilleurs VPN du moment.

À partir d’aujourd’hui, CyberGhost change la donne en offrant des IP dédiées anonymes pour leurs utilisateurs. En d’autres termes, le VPN ne saura pas que « Mr X utilise cette IP dédiée » et vous aurez ainsi les avantages d’un VPN avec IP partagée – sans aucun risque pour votre anonymat.

Pour offrir un tel service, CyberGhost a imaginé une solution astucieuse : un code unique et éphémère est auto-généré depuis votre espace client pour que vous puissiez activer votre IP dédiée vous-même. Une fois activé, ce token disparaît et personne chez CyberGhost ne sera alors en mesure de savoir à qui une IP dédiée est attribuée.

Cette astuce n’est pas (encore) disponible chez NordVPN. Autrement dit, ce dernier peut encore associer le trafic d’une adresse IP à un utilisateur. Si vous voulez un maximum d’anonymat, il faut donc privilégier la solution CyberGhost.

Comment activer l’IP dédiée chez CyberGhost ?

Si vous souhaitez pouvoir profiter d’une IP dédiée chez le VPN CyberGhost, suivez ces étapes simples :

Souscrivez à CyberGhost en ajoutant une IP dédiée et son emplacement

Une fois le compte souscrit, rendez-vous sur votre espace client

Trouvez l’espace « Mon IP dédiée »

Choisissez la localisation

Demandez votre clé d’activation

Copiez la clé d’activation puis elle disparaîtra automatiquement de votre compte

Ouvrez l’application CyberGhost sur votre appareil

Une notification en haut de l’application s’affiche, cliquez sur « Activer »

Mettez votre clé d’activation pour activer votre IP VPN dédiée

Pensez à ajouter votre IP dédiée dans vos favoris pour la retrouver facilement

