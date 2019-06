Cyberpunk 2077 enflamme l’E3 avec sa date de sortie, son collector et son guest incroyable !

C’est sans doute l’un des jeux les plus attendus du moment, la future production du studio polonais CD Projekt Red (The Witcher). Il y’a un an, lors de l’E3 2018, Cyberpunk 2077 se dévoilait officiellement via un trailer assez dingue. Un an plus tard, c’est toujours chez Microsoft qu’il se montre, avec un nouvel aperçu toujours aussi fou, une date de sortie et un invité de marque ! Le tout à littéralement enflammé la conférence Xbox de cet E3 2019 !

Cyberpunk 2077 – Avril 2020 avec un gros collector !

C’est donc officiel, c’est le 16 avril 2020 que Cyberpunk 2077 débarquera partout dans le monde sur Xbox One, PS4 et PC ! Beaucoup de joueurs avaient peur que le jeu rate la génération actuelle pour ne sortir que sur la prochaine Xbox et la PS5, mais non, Cyberpunk 2077 sera bien un jeu PS4 et Xbox One ! En plus d’un somptueux trailer et d’une date de sortie, CD Projekt Red annonce également un gros collector à 219€ ! (oui tout de même).

CYBERPUNK 2077 – COLLECTOR – 220€

La boîte de l’Édition Collector

Un boîtier contenant les disques du jeu (XBOX/PS4)

Un boîtier contenant le code de téléchargement du jeu et les CD de la BO (PC)

Jaquette réversible

Un SteelBook Collector

Une statuette de 25 cm de V (le protagoniste du jeu) en action

Un artbook à couverture rigide

Des pin’s en métal

Un porte-clefs Quadra Vtech en métal

Un exemplaire annoté du guide de Night City dans un sac de preuves du NCPD

Des écussons brodés

Un Compendium de l’univers et du lore du jeu

Des cartes postales de Night City

Une carte de Night City

Une série d’autocollants stickerbomb

[ Dématérialisé ] La bande-originale du jeu

] La bande-originale du jeu [ Dématérialisé ] Un petit artbook contenant une sélection d’art du jeu

] Un petit artbook contenant une sélection d’art du jeu [ Dématérialisé ] Le livre original Cyberpunk 2020

] Le livre original Cyberpunk 2020 [ Dématérialisé ] Des arrière-plans pour ordinateur et mobile

CYBERPUNK 2077 – STANDARD – 59,99€ / 69,99€

Cyberpunk 2077 : Un invité de marque

Comment enflammer une conférence de l’E3 ? En présentant d’une part Cyberpunk 2077. Puis, en faisant un rappel pour y dévoiler Keanu Reeves et annoncer qu’il aura un rôle dans le jeu. Et demander à ce même Keanu Reeves de dévoiler la date de sortie du jeu prévue pour le 16 avril 2020. CD Projekt Red on réussit à mettre le feu du côté de chez Microsoft pour cet Xbox E3 2019 !