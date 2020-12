Test de CyberPunk 2077 – Le potentiel gâché d’un jeu si prometteur

C’est donc au cours de l’année 2012 qu’une toute petite équipe de CD Projekt Red, le jeune studio polonais âgé de seulement huit ans, débute les travaux autour de son prochain jeu. Après The Witcher II et The Witcher III la suite chez CD Projekt passera par CyberPunk 2077. Ce dernier sera officiellement annoncé le 10 janvier 2013 lors d’un teaser sur la chaîne YouTube du jeu.

Il faudra attendre l’E3 2018 de Los Angeles pour que CyberPunk puisse revenir sur le devant de la scène pour le grand final de la conférence Xbox. Trois ans après l’immense succès de The Witcher III, CD Projekt Red nous donne rendez-vous avec leur deuxième licence. Après avoir été quasiment parfait à l’époque médiévale, le studio se lance un nouveau défi avec un jeu RPG à la première personne dans un univers futuriste.

Au fil des mois, l’ambition du jeu, les promesses du studio, la hype des joueurs n’ont fait que grimper en flèche. Lors de l’E3 2019, nous avions eu la chance de voir une présentation d’une heure de CyberPunk 2077 qui nous avait clairement bluffés. Hélas, un an et demi plus tard, après trois reports et plus de huit mois de retard, le jeu est lancé de manière chaotique avec une succession de dramas. Entre les tests PC imposés à la presse (d’ou notre décision de ne pas tester le jeu sous embargo), les images imposées par CD Projekt pour illustrer les tests du jeu (puisque ce dernier n’était pas au point sur PC avant sa sortie), les patchs à répétition, ou encore le fiasco autour des aveux du studio et du remboursement des jeux… Nous avons clairement assisté au naufrage de CD Projekt ces deux dernières semaines.

Plus d’une semaine après la sortie de CyberPunk 2077, nous avons eu l’opportunité de parcourir le jeu. Pour être totalement transparents, après plus de 25h de jeu, nous avons abandonné l’idée de terminer la trame principale de ce dernier suite à de trop nombreux crashs. Le but étant de ne pas nous dégoûter de l’expérience pourtant prometteuse de CD Projekt et attendre les nouveaux patchs pour pouvoir prendre un minimum de plaisir sur la toute fin de l’aventure. Nous avons pu en voir suffisamment pour vous livrer notre avis sur l’ensemble du jeu et son expérience.

Bonjour, V

L’histoire de CyberPunk 2077 se déroule donc à Night City, une ville en Californie où la violence, la criminalité, la corruption et la galère sont les maîtres mots. Le début de l’aventure commence par la création de votre personnage et autant vous dire qu’à ce petit jeu, les équipes de CD Projekt ont poussé le délire assez loin. Le protagoniste du jeu se nomme V et c’est à vous de le créer à votre image.

Homme, femme, transsexuelle, ou bien encore non-genré, vous allez pouvoir créer l’avatar « de vos rêves », celui qui vous ressemble le plus ou auquel vous avez envie de vous identifier. Les détails iront jusqu’à choisir la taille de votre sexe ou encore la forme des tétons. C’est un peu le moyen de nous indiquer que le sexe sera assez omniprésent à Night City et dans la trame de CyberPunk 2077. Si par moment ceci est assez bien amené et compréhensible, à d’autres instants nous tombons dans le côté « lourdingue ». Et cela peut faire penser que le jeu est destiné à des adolescents prépubères plutôt qu’à un vrai public averti en recherche d’expériences matures. C’est dommage, car par moment, le sexe est bien intégré dans le récit et nous avons le droit à des séquences intéressantes avec un jeu de regard vraiment convaincant de la part des personnages. Un gros travail de CD Projekt a été fait sur les apparences et les expressions des personnages. Car oui, la tension sexuelle et la séduction sont des atouts indispensables à Night City.

D’ailleurs, la ville de Night City est obsédée par l’apparence et c’est une des raisons pour laquelle la création du personnage est si poussée. La ville est remplie de « charcudoc » qui pourront vous installer de nombreuses modifications corporelles pour rendre votre personnage ultra performant avec une meilleure vision, plus de force, une meilleure intelligence, etc… Mais attention aussi au côté vulnérabilité. Car oui, tous les composants mécaniques peuvent être hackés !

C’est une question de V….ie ou de mort

Comme nous avons pu l’indiquer en préambule de ce test, nous ne sommes pas encore arrivés au terme de la trame principale de CyberPunk 2077. Aux vues des événements, nous sommes sans doute dans la dernière ligne droite. Après plus de 25h de jeu nous nous sommes principalement focalisés sur l’histoire, mais aussi sur quelques quêtes annexes pour voir ce que cela donnait au niveau du contenu secondaire. Nous en avons tout de même assez vu pour vous parler de la durée de vie du titre, mais également de son intérêt du côté du scénario.

Bien entendu, c’est quelque chose d’extrêmement subjectif et chacun appréciera une œuvre (ou non) que ce soit un jeu, un film, ou encore une série. Globalement, CyberPunk 2077 vous plonge dans la peau de V qui va devoir survivre dans la ville de Night City afin de sauver sa vie. Car oui, dans une ville où les modifications corporelles restent très importantes et surtout « une norme » avec l’ensemble des objets qui sont connectés, il est très facile d’attraper un virus ou se faire installer une mauvaise extension corporelle qui pourra vous nuire. Et c’est ce qui va arriver à V. C’est à ce moment-là que votre périple débute à Night City où vous allez devoir fréquenter de nombreuses personnes dignes de confiance (ou non), collaborer avec beaucoup de mercenaires pour obtenir vos réponses et vous sortir de cette galère.

Parmi les nombreux protagonistes qui vous accompagneront, vous allez rencontrer Johnny Silverhand, ancien rockeur et terroriste qui est incarné par le fameux Keanue Reeves et dont le personnage reste assez intéressant. Mais là encore mal exploité. Par moment, on frôle l’overdose avec un partenaire bien trop imposant qui n’apporte rien à la narration. Ce dernier est tout de même présent juste pour placer deux ou trois réflexions afin de rappeler que Keanue Reeves est dans le jeu. C’est dommage, car son personnage est vraiment classe et il aurait tant gagné à être plus discret pour réaliser uniquement des interventions mémorables.

Côté narration justement, ne vous attendez pas à un jeu avec des lignes de dialogues à la hauteur de The Witcher III. Et forcément, nous ne sommes pas du tout dans le même genre. Cyberpunk est plus un jeu de « gangster » avec des dialogues pas toujours très recherchés, pas mal d’insultes et autres blagues douteuses. Est-ce mal ? Pas nécessairement puisque c’est le genre de jeu qui s’y prête. Mais il ne faudra vraiment pas le comparer à The Witcher. Un peu à l’image de GTA V côté Rockstar Games et de Red Dead Redemption II (GTA ne sera jamais aussi bien écrit qu’un Red Dead).

Il en est de même pour CyberPunk qui ne proposera pas la qualité narrative des aventures de Geralt De Riv. Cela en reste néanmoins très qualitatif et à aucun moment dans le jeu j’ai été lassé (comme cela a pu être le cas avec un certain Borderlands 3 qui pour le coup était vraiment lourd avec son côté « pipi-caca »).

Concernant les missions principales, ces dernières sont assez variées et proposent pas mal d’actions. Nous ne sommes pas dans la situation d’un jeu avec des missions principales qui tournent autour de quatre objectifs qui se répètent en boucles. Entre l’affrontement de bandes rivales, le vol de données ou d’objets importants, les services rendus à des gens pour qu’ils vous aident en retour, vos missions seront bien diversifiées. Globalement, c’est plutôt propre, aucune mission n’est ennuyeuse et nous avons même le droit à certaines surprises narratives bienvenues.

D’autres moments sont là encore très intéressants avec beaucoup de domaines qui tournent autour de l’intelligence artificielle, les souvenirs lointains, la matrice. Des univers trop peu exploités dans les jeux vidéo et qui apportent un vent de fraîcheur qui fait plaisir. Certaines séquences de la trame principale sont surprenantes et vraiment jouissives. On repassera par contre sur le côté « infiltration » qui reste très bas de gamme avec une IA catastrophique qui par moment va grandement vous aider. Et à d’autres moments, va complètement gâcher votre infiltration en vous repérant à des endroits improbables.

Le jeu propose plusieurs fins, mais également plusieurs introductions. Vous allez pouvoir commencer votre aventure de différentes manières puisque dès le début vous devez choisir le genre de faction à laquelle vous êtes rattaché à Night City. Vous avez le choix entre « Nomades » que l’on peut désigner comme les solitaires qui ont fui la ville. Les « Enfants de la rue » qui représente un peu l’univers des gangs et la « street » de Night City. Ou alors les « Corpos » qui sont les grandes organisations qui dominent la ville. Bien entendu, CyberPunk 2077 ne propose pas trois scénarios différents, mais en fonction de votre faction, vous allez constater quelques changements mineurs au cours du scénario et de vos différents choix de dialogues.

Côté missions secondaires, nous restons dans un open-world qui propose son lot de quêtes annexes assez variées. Certaines seront vraiment pertinentes et apporteront un bon complément à la trame principale de CyberPunk 2077, tandis que les autres seront là uniquement pour meubler et apporter du contenu supplémentaire.

Pour nous concentrer sur les quêtes pertinentes, certaines sont également scénarisées et nous permettent d’en savoir plus sur les protagonistes que nous fréquentons pendant la trame principale. Entre la mission qui vous invite à donner un coup de main et renforcer vos liens. Celle qui vous proposera de carrément transformer vos relations professionnelles en relation intime le temps d’une nuit ou encore aux règlements de comptes, vous allez voir que la ville de Night City est pleine de surprises.

Dans les autres quêtes secondaires, nous retrouvons comme dans tous les jeux en monde ouvert les traditionnelles missions de « taxi » où vous allez devoir aller d’un point A à un point B pour réaliser divers objectifs, ou qui vous demanderont d’aller régler le compte de la bande rivale, etc… Rien de bien incroyable, mais cela reste plaisant pour les joueurs qui accrochent à l’univers et qui souhaitent prolonger le plaisir ! Bien entendu, comme tout bon open-world qui se respecte, vous allez aussi avoir quelques objets à collectionner sur la map pour pouvoir terminer le jeu à 100%.

Le RPG « pour tous » selon CD Projekt Red

Chose très importante avec ce CyberPunk 2077, il faut bien garder en tête que vous êtes dans un RPG (jeu de rôle) à la première personne (FPS) en monde ouvert. Et non dans un GTA-Like à la troisième personne. Cela veut dire que vous n’êtes pas dans un jeu où vous allez pouvoir faire tout et n’importe quoi. Mais surtout, vous allez bénéficier d’un arbre de compétence pour améliorer votre personnage.

L’arbre de compétence est divisé en cinq parties principales, elles-mêmes composées de deux ou trois sous-parties. Dans un premier temps, vous aurez la « constitution » que l’on peut assimiler à votre force. Dans cette catégorie, il sera possible d’améliorer votre côté athlétique pour avoir une meilleure endurance, l’anéantissement pour en venir à bout de vos ennemis et les combats de rues pour être habile de vos mains.

Vous aurez ensuite les réflexes qui vous permettront d’améliorer vos compétences avec les armes de poing, les lames ou les fusils d’assauts. La troisième catégorie est celle de la capacité technique permettant de perfectionner vos facultés de fabrication ou encore vos talents d’ingénieurs.

La quatrième partie est votre intelligence permettant d’accroître vos capacités de piratage. Et enfin, la cinquième partie concerne votre sang-froid pour améliorer votre furtivité ainsi que votre côté « impitoyable ». Au cours de votre aventure, vous accumulez des points vous permettant d’améliorer votre niveau global ainsi que votre réputation dans le jeu.

En gagnant des niveaux, vous obtenez des points d’attributs pour améliorer une capacité dans son ensemble. Grâce aux points de réputation, vous débloquez des points d’avantages vous permettant de développer les sous-catégories. Nous sommes ici dans un cas basique de RPG, mais qui est bien efficace, plutôt complet et surtout accessible à tous, même aux joueurs qui n’ont jamais touché à des RPG.

Autre point fort d’un RPG, les différents choix de dialogues vous permettent de changer la manière de réaliser vos missions. Hélas, sur ce point, CyberPunk 2077 n’est pas une grande réussite. Rares sont les échanges qui vont vraiment avoir un impact au fil d’une discussion. Et nombreux sont les dialogues qui ne mènent nulle part. Par exemple, si vous devez négocier un contrat ou l’achat d’un objet et que vous ne disposez pas de la somme nécessaire, le jeu vous invitera à choisir d’autres options. Malheureusement, après deux échanges avec votre interlocuteur, c’est retour à la case départ avec comme unique option : payer.

Ainsi, quel intérêt de proposer aux joueurs plusieurs choix, si au final il n’y a qu’une seule réponse et issue possible ?

Fort heureusement, il sera possible par moment de vous rebeller et de choisir des solutions alternatives. Hélas, ce genre de dilemme est bien trop rare pour un RPG.

Une honte technique

Nous avons longuement abordé cette partie dans notre preview la semaine dernière après huit heures de jeu. Une semaine plus tard, plus de 25h de jeu dans les pattes et un nouveau patch de 17 Go, le constat reste le même hélas. CyberPunk 2077 est une véritable honte technique sur PS4 et Xbox One. Le jeu parvient à s’en sortir un peu mieux sur PS4 Pro, Xbox One X, PS5 et Xbox Series X (via la rétrocompatibilité), mais l’état du jeu est une véritable honte.

On ne compte plus les bugs de collision (personnages qui passent à travers les murs, les objets…), les bugs dans le jeu qui bloque votre progression avec des scripts qui ne se lancent pas, des actions impossibles à exécuter pour lancer une mission ou pire encore les crashs qui font planter le jeu et votre console. Nous sommes également victimes d’autres bugs comme les textures qui ont du mal à s’afficher (surtout sur les premières PS4/Xbox de 2013). On ne compte pas non plus le nombre de passants dans la rue qui vont apparaître et disparaître sous nos yeux. Bref, une catastrophe.

Selon les retours des internautes, les versions PS4 et Xbox One de 2013 sont les pires au point d’être carrément injouables par moment. Visiblement, la version rétrocompatible sur Xbox Series X semble être celle qui s’en sort le mieux avec quelques bugs de textures, de collisions, de PNJ (personnages non jouables) qui apparaissent ou disparaissent, mais aucun crash à signaler.

De notre côté, nous avons joué sur une version physique PS4 de CyberPunk 2077 sur PS5. Pendant les six ou sept premières heures de jeu, aucun gros bugs à signaler avec seulement de petits soucis de collisions. Mais à partir d’une dizaine d’heures de jeu, les crashs ont commencé à arriver, avec les soucis de script et bien d’autres. Cela gâche clairement l’expérience.

Pour sa partie technique, le jeu n’est pas du tout à la hauteur avec une ville de Night City vide, peu de passants dans les rues et peu de véhicules sur la route. Quel dommage !

Night City, ton univers si incroyable

Et c’est bien cela qui nous frustre énormément. CyberPunk 2077 est loin (très loin) d’être un mauvais jeu avec une ville incroyable. Bien entendu, c’est la nuit que Night City est la plus belle avec des zones et des quartiers somptueux. C’est tellement dommage que tout cela soit vide et manque cruellement de vie et d’animation.

Mais la ville est belle, dense, elle est un vibrant hommage aux films cultes comme Blade Runner ou le Cinquième Élément. L’ambiance est tout aussi incroyable. CD Projekt a réussi à nous créer un univers unique dans lequel nous prenons plaisir à nous plonger et nous y perdre pendant des heures (quand ça ne freeze pas).

On n’imagine pas le temps que cela a dû prendre pour réaliser une ville et un univers de cette ampleur. C’est drôlement bien réussi de la part de CD Projekt Red.

Mon avis sur CyberPunk 2077

C’est donc un jeu très ambitieux et même un peu trop qui arrive sur nos consoles et PC en cette fin d’année 2020. Après plus de 7 ans d’attente, CyberPunk 2077 réalise une sortie chaotique sous un flot de drama qui risque de faire mal à la réputation de CD Projekt Red.

Parfait du côté de l’ambiance, de l’univers et de la ville incroyable de Night City, CyberPunk 2077 a quelques lacunes sur le plan du gameplay avec pas mal de choses promises qui n’existent plus (la possibilité de courir sur les murs, l’achat de maisons…). Certains fans hardcores de RPG lui reprocheront d’être trop « simpliste », sans doute pour pouvoir correspondre au plus grand nombre de joueurs. Dans l’ensemble, CyberPunk 2077 n’est pas parfait, mais il reste un excellent jeu qui respecte de nombreux codes pour en faire un must-have. Hélas, ce ne sera pas le cas cette année.

Car oui, le plus gros problème viendra de son état catastrophique sur consoles. Sur PC, le jeu est enfin potable grâce à une flopée de patchs de plusieurs gigas. Sur consoles, après quatre patchs (un cinquième doit arriver dans les prochaines heures, et deux autres en janvier et février 2021) le jeu est toujours une catastrophe.

Promesses non tenues avec une ville de Night City déserte. Instable au possible avec des crashs à foison. Malgré les patchs, CyberPunk 2077 est clairement un jeu non terminé qui n’a pas sa place sur le marché dans cet état. Beaucoup d’efforts et de travail pour un potentiel gâché. Rendez-vous en 2021 pour la sortie des versions next-gen sur PS5 et Xbox Series X en espérant être cette fois comblé de bonheur sur tous les points.