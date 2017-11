Deux mois après l’annonce d’une série Watchmen sur HBO on manque encore d’informations. Très peu a transpiré sur ce projet qui génère beaucoup d’attentes. Mais heureusement, Damon Lindelof a décidé de se confier sur ce qui vous attend…

A quoi va donc ressembler la série Watchmen commandée par HBO ? Les fans de l’univers d’Alan Moore sont partagés entre impatience et inquiétude. Damon Lindelof dévoile quelques pistes…

Damon Lindelof se confie sur la série Watchmen

C’est une interview de Damon Lindelof qui était nécessaire. Deux mois après l’annonce du projet Watchmen pour HBO, celui qui le pilote se lâche dans une interview au micro de Vulture. L’occasion pour lui de donner sa vision de ce que devrait être la série. On le rappelle, le show devrait seulement s’inspirer du récit original.

« Watchmen, c’était dangereux. Mais on ne peut pas faire du dangereux juste pour faire du dangereux, la raison pour laquelle je m’investis là-dedans est que nous vivons une époque dangereuse et nous avons besoin de séries accordées. Ce qu’on pense des super-héros est faux. J’adore les films Marvel, et on a regardé Justice League ce matin, je suis fan de Wonder Woman et Batman avec qui j’ai grandi, mais nous ne devrions pas faire confiance aux gens qui portent des masques et disent qu’ils sont là pour nous protéger. Si vous vous cachez, c’est que vous avez quelque chose de mal en tête.

Alan Moore ne veut pas de cette reprise

Le plus gros écueil pour l’adaptation de l’univers d’Alan Moore dans cette série est sans aucun doute l’opposition de celui-ci. Un défi qui n’effraie pas complètement Damon Lindelof. « Alan Moore est le plus grand scénariste de l’histoire des comics, peut-être l’un des plus grands auteurs de tous les temps – et il ne veut absolument pas que nous réalisions ce projet, nous essayons de trouver une façon de le faire qui lui rendrait honneur. »

Pour l’instant, aucune timeline n’a encore été dévoilé et HBO n’a pas étendu sa commande au-delà de l’épisode pilote. L’enjeu est donc très élevé à l’heure actuelle. En attendant, vous pouvez redécouvrir le film de Zach Snyder grâce à la bande-annonce ci-dessous.