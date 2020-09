Daniel Radcliffe n’écarte pas l’idée de revenir dans la franchise Harry Potter

Quand on pense à Harry Potter, c’est immédiatement le visage de Daniel Radcliffe qui nous vient à l’esprit. L’acteur, désormais âgé de 31 ans, a incarné le plus célèbre sorcier du monde pendant plusieurs années. Il y a quelques années, la rumeur d’une série autour de l’univers de Harry Potter avait brièvement fait rêver les fans. A la place, on a eu le droit aux Animaux Fantastiques, une autre série de films, pas forcément du même niveau dira-t-on. Mais est-il encore possible de rêver à un retour du casting original ?

Daniel Radcliffe met ses conditions

Au fil des années, Daniel Radcliffe a réussi à se construire une vraie carrière au-delà de l’image de la saga Harry Potter et à s’éloigner de cette image qui lui collait à la peau. Il a même passé la dernière décennie à enchaîner des projets différents, sans avoir vraiment besoin de se soucier de l’argent (Kill Your Darlings, Swiss Army Man, Equus, Guns Akimbo…).

Mais, selon les informations du site We Got This Covered (à prendre avec des pincettes comme toujours avec ce média), Daniel Radcliffe n’écarterait absolument pas l’idée de se lancer dans un nouveau film Harry Potter. Mais il aurait déjà mis ses conditions pour se lancer dans un tel projet. Ainsi, il ne souhaite pas que J.K Rowling en fasse partie. Pourquoi une telle opposition à la créatrice de l’univers Harry Potter ? En raison de plusieurs déclarations polémiques qui ont eu lieu ces derniers mois, notamment contre les transsexuels. A l’époque, Daniel Radcliffe avait même pris position publiquement contre elle.

Reste à voir si c’est vraiment possible à envisager, tant J.K. Rowling aime avoir un certain contrôle sur l’adaptation de son oeuvre. Mais, face à un beau chèque, la pression des fans et des studios, elle pourrait bien se résigner.