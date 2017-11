C’était la rumeur du week-end sur les réseaux sociaux. Netflix préparerait une série Harry Potter. Mauvaise nouvelle, ce n’est pas vrai ! La rumeur d’une série Harry Potter Le week-end des fans du célèbre sorcier a été agité. Le compte twitter « Citations du Cinéma » a annoncé le lancement d’une série Harry Potter sur Netflix. Un

La rumeur d’une série Harry Potter

Le week-end des fans du célèbre sorcier a été agité. Le compte twitter « Citations du Cinéma » a annoncé le lancement d’une série Harry Potter sur Netflix. Un message retweeté plusieurs milliers e fois. Mais, il ne s’agit qu’une d’une mauvaise rumeur. Netflix n’a jamais annoncé une série de ce genre et surtout, l’illustration utilisée est un photomontage du photographe et philanthrope américain Bobby Sager, comme l’explique Le Monde. Le journal note par ailleurs que la cicatrice n’est même pas ressemblante.

Pour l’instant, il faudra donc se contenter des huit films déjà sortis ou pour les puristes des sept livres. L’engouement des fans sur les réseaux sociaux dénote toutefois que le concept d’une série pourrait avoir un certain succès.

L’exemple du Seigneur des Anneaux

Il faut dire que l’idée trotte dans la tête des fans depuis longtemps. En 2015, l’un d’entre eux avait interrogé J.K Rowling sur le sujet. L’auteur avait alors raillé l’idée sur Twitter : « Juste après l’opéra Harry Potter, Potter-on-ice et une version chorégraphiée des Contes de Beedle le Barde », avait-elle tweeté en ajoutant le hashtag #NotActuallyHappening (cela n’arrivera pas vraiment).

Mais, faut-il pour autant tirer un trait définitif sur une série Harry Potter ? On a envie de vous dire que non en se basant sur l’exemple du Seigneur des Anneaux. Après les films originaux, on avait alors eu le droit à une nouvelle trilogie avec le Hobbit, comme c’est le cas avec les Animaux Fantastiques (et les suites à venir) pour Harry Potter. L’arrivée surprise d’une série le Seigneur des Anneaux sur Amazon, que personne n’imaginait il y a encore un an, incite donc à relativiser pour Harry Potter. Les studios n’ont en général aucun mal à continuer d’exploiter une franchise qui marche…