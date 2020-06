Danse avec les Loups : pourquoi il n’y aura jamais de second film

Kevin Costner a connu une carrière très particulière à Hollywood. Celui qui s’est fait nom avec un film policier (Les Incorruptibles) puis avec Bodyguard est désormais à l’affiche d’une série western (Yellowstone) et mène aussi de front une carrière musicale. Mais, l’un de ses rôles emblématique, reste Danse avec les Loups, sorti en 1990. Un film qui lui a valu deux Oscars et qui aujourd’hui aurait sans aucun doute une suite. Pourtant, comme tous ses rôles ultérieurs, il n’a pas cherché à capitaliser sur un personnage. Il vient d’expliquer pourquoi.

Kevin Costner, le goût de l’aventure

Dans une passionnante interview accordée à Deadline, il explique qu’on lui demande presque systématiquement après un projet à succès pourquoi il ne fait pas de suite. Sa réponse est aux antipodes ou presque de ce que font beaucoup de personnes aujourd’hui à Hollywood.

Je pense que j’ai frustré les gens depuis longtemps, mais c’est parce que j’estime que quand vous faites un deuxième ou un troisième film, tout ce que vous faites c’est charger la mule et dire aux gens que vous voulez toujours plus d’argent facile. Au final, c’est toujours juste pour l’argent et moi j’aime faire un film. Je n’ai pas besoin de le refaire.

Il précise ensuite qu’il n’est pas opposé au concept même d’une suite, mais que l’écriture est rarement au niveau d’un premier film. Difficile de vraiment lui donner tort dans ce registre. Paradoxalement, la série Yellowstone (inédite en France) constitue une véritable exception dans sa carrière puisqu’il incarne encore et toujours le même rôle. Mais, dans un premier temps, on lui avait vendu le projet comme ne devait durer qu’une seule saison. Et pourtant, il est encore là…