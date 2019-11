D’après Bill Gates, voici pourquoi Windows a été un flop sur mobile

Il y a quelques semaines, Microsoft a officialisé son retour sur le marché des smartphones en présentant la Surface Duo, un smartphone à double écran. Mais au lieu d’utiliser son propre système d’exploitation, la firme de Redmond a utilisé Android, le système d’exploitation de Google. Et une fois de plus, cela nous rappelle l’échec de Windows sur mobile, ce qui a permis à Android et iOS de devenir les deux principaux systèmes d’exploitation pour les smartphones.

Mais pour Bill Gates, ancien patron de Microsoft, Windows aurait pu être la plateforme mobile dominante aujourd’hui. On a longtemps cherché des explications à l’échec de la firme de Redmond sur le marché des smartphones. Cependant, pour Gates, la véritable raison de ce flop, ce sont les poursuites pour abus de position dominante dont Microsoft a fait l’objet dans les années 2000.

Durant une interview à la conférence DealBook du New York Times, Bill Gates a déclaré que, sans aucun doute, ces poursuites ont été mauvaises pour Microsoft. Sans celles-ci, la firme de Redmond aurait pu mieux se focaliser sur la création d’un système d’exploitation pour les mobiles. Gates assure que sans ces poursuites, on utiliserait aujourd’hui Windows au lieu d’Android sur les smartphones.

Mais à cause des poursuites, le dirigeant de l’entreprise était trop distrait. « Oh, nous étions si proches », a déclaré le cofondateur de l’entreprise. Il ajoute :« J’étais trop distrait. J’ai tout gâché à cause de la distraction ».

Il y a quelques mois, Bill Gates a également révélé que sa plus grosse erreur fut d’avoir perdu face à Android.

Les déclarations de l’ancien patron de Microsoft concernant les poursuites antitrust semblent indirectement adressées ceux qui voudraient démanteler les géants d’internet aux États-Unis, comme Elizabeth Warren, candidate démocrate pour la prochaine élection présidentielle.