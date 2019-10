Dark Army : bientôt un Monster Cinematic Universe ?

Le Marvel Cinematic Universe a fait des envieux depuis plus de 10 ans. Enchaînant les très bonnes performances, les super-héros sont devenus les rois du box-office. Très logiquement, cela fait des envieux. On peut parler de DC Comics bien entendu, mais ce ne sont pas les seuls. Chez Universal, on rêve de réussir à exploiter de la même façon les « Monstres » : Frankestein, La Momie, le Loup-Garou et les autres. Sans succès jusque-là, mais le studio ne désespère pas.

Dark Army pour relancer la machine

C’est peu dire qu’il y a eu des essais ces dernières années. Entre La Momie, Dracula Untold ou encore les projets autour de la fiancée de Frankestein et l’Homme Invisible. Mais, en début d’année, Universal a mis fin à ce qui était censé être le « Dark Universe ».

Alors que l’on pensait peut-être en avoir fini avec eux, les monstres montrent qu’ils sont immortels. En effet, il y a encore un projet avec Paul Feig, promis pour l’an, prochain : Dark Army. Celui-ci s’est confié à Coming Soon, dans des propos relayé par Ecran Large.

Je suis un méga fan de ces vieux films d’horreur. Je les appelle plus films de monstres que films d’horreur, très honnêtement. Pour moi, les films d’horreur représentent les slasher et ce genre de trucs, ce que je n’aime pas du tout. J’adorais ces vieux films comme Frankenstein. La Fiancée de Frankenstein est probablement un des plus grands films de tous les temps. J’aime tellement ce film, je lui emprunte des choses pour ce nouveau film Dark Army.

Donc on résume. Universal a confié le dossier horreur a quelqu’un qui dit ne pas aimer le cinéma d’horreur et résume le genre aux slashers. Pas forcément la nouvelle la plus rassurante du moment, même si son passif joue plutôt en sa faveur. Wait and see.