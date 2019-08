Marvel : les 3 annonces majeures pour le MCU dévoilées par Disney

La D23 est une conférence qui a lieu deux fois par an et qui permet à Disney de présenter ces prochains opus au monde entier. Après deux grosses annonces sur Star Wars, le géant en a profité pour dévoiler son lot de nouveautés pour le MCU, avec des grosses surprises.

John Snow va devenir un super héros

Kit Harrington, le héros de Games of Thrones va officiellement rejoindre le MCU. Alors qu’un premier teaser nous annoncé son entrée au MCU avant le panel, c’est à la toute fin du panel sur « The Eternals » que l’on a appris que Kit Harrington allait endosser le rôle de Black Knight. Alors que c’est le seul mortel de la bande, sa présence dans The Eternals est possible, car il a été en couple avec Sersi, une membre du groupe.

La date de sortie de Black Panther II est officielle

Après le carton planétaire du premier film Black Panther, Marvel joue gros avec le lancement du second opus, mais a su se montrer patient. Black Panther 2 sortira donc dans les salles le 6 mai 2022, et Ryan Coogler sera toujours à la réalisation. Le titre, quant à lui, n’est toujours pas connu.

Moon Knight, Ms Marvel et She Hulk vont avoir droit à leurs séries

Nouvelle superhéroïne dans le MCU avec l’arrivée de Ms. Marvel, alias Kamala Khan. Cette adolescente d’origine pakistanaise est inspirée par les actions de Captain Marvel, et a pour faculté d’étirer son corps. Comme souvent, son rôle est différent en fonction des comics, reste à voir comment elle sera intégrée dans le MCU et sa série.

Héros méconnu et pourtant très intéressant des comics Marvel, Moon Knight aura donc droit à une série éponyme sur la plateforme Disney+. Certains le voient comme un équivalent de Batman chez Marvel, et cet ancien boxeur et militaire a été laissé pour mort dans le désert d’Égypte. C’est lors de ce choc qu’il a été connecté au dieu de la vengeance Khonsou.

She Hulk sera la dernière série de la Phase 4 dont l’ordre est le suivant :

The Falcon and The Winter Soldier

Wanda Vision

Loki

What if ..?

Hawkeye

Ms. Marvel

Moon Knight

She Hulk

Cette série sera l’occasion de découvrir les aventures de Jennifer Walters, la cousine de Bruce Banner alias Hulk. Disney a donc mis les petits plats dans les grands avec pas moins de 8 séries dans les 3 prochaines années pour sa plateforme Disney+.