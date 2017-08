David Hasselhoff et David Gunn aux manettes d’un reboot de la série K2000 ? Si l’idée nous laisse un peu rêver, il faudra sans doute encore patienter pour avoir une confirmation. K2000 un retour avec David Gunn ? « Les exploits d’un chevalier solitaire dans un monde dangereux. Le chevalier et sa monture ! Un

« Les exploits d’un chevalier solitaire dans un monde dangereux. Le chevalier et sa monture ! Un héros des temps modernes, dernier recours des innocents, des sans-espoir, victimes d’un monde cruel et impitoyable. » Le début du générique de K2000 est connue de toute une génération. Mais la série, disparue en 1986 pourrait bien faire un retour grâce à la détermination de David Hasselhoff, l’acteur principal.

En effet, alors qu’il faisait un caméo sur les Gardiens de la Galaxie 2, il en a touché deux mots au réalisateu David Gunn. Sans aucun doute, un des réalisateurs qui pouvait y être le plus sensible puisque son travail est teinté en permanence de référence aux années 80.

Une série mythique, plusieurs reboots ratés

La série qui a déjà eu le droit à 90 épisodes répartis sur 4 saisons inspire en tout cas les réalisateurs. Ce projet n’est que le dernier d’une très longue liste de tentatives. On trouve notamment deux film (1991 et 1994), deux suite écourtée après quelques épisodes (Nom de Code : TKR en 1997 et le retour de K2000 en 2008). Un projet devrait aussi être diffusé sur le web cette année sur la plateforme Machinima. Ce dernier est porté par Justin Lin, réalisateur de plusieurs épisodes de Fast and Furious. Il ne reste plus qu’à espérer qu’il s’agisse désormais d’un vrai retour pour la franchise qui semble être plus que jamais d’actualité à l’heure des voitures intelligentes.

Bien sûr, rien ne garantit que ce reboot verra le jour. Même si la détermination des deux hommes incite à l’optimisme. En attendant de découvrir un jour peut-être un reboot de cette série, vous pouvez retrouver ci-dessous le générique original :