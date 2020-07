DC Comics : Constantine pourrait avoir le droit à une autre chance au cinéma

En 2005, alors que l’âge d’or hollywoodien des super-héros n’était pas encore commencé, le film Constantine sort au cinéma, avec Keanu Reeves et Rachel Weisz. Sans se révéler vraiment éblouissant, il rapporte tout de même 230 millions de dollars au box-office mondial. 15 ans, après, le personnage issu de la série de comics Hellblazer n’a pas encore fait son retour au cinéma. La faute en partie à un univers DC Comics qui tire un peu la langue, mais aussi à la présence du très bon Matt Ryan qui lui prête ses traits dans l’Arrowverse. Si la série solo n’a pas eu le succès escompté, ses apparitions dans Legends of Tomorrow démontrent qu’il a su saisir l’essence du personnage, plus peut-être que Keanu Reeves il y a 15 ans. De quoi se permettre de rêver un peu aujourd’hui.

Constantine, un film dans la veine du Joker ?

Les univers de la CW et du DCEU sont amenés à s’entrecroiser alors que l’on sait que le Flash (Ezra Miller) est apparu dans le dernier crossover et que l’on aura bientôt un « nouveau » Superman du côté des séries. Avec HBO Max, on aura aussi une série autour de la Justice League Dark qui fait vivre de nombreux espoirs chez les fans.

Or cela pourrait être un projet permettant d’intégrer le personnage de Constantine puisque ce dernier est présent dans le film d’animation éponyme. Mais l’idée serait celle-fois de faire un film en live-action sur le personnage.

Loin de la majorité des héros actuels, Constantine se complaît dans un univers très sombre, proche de l’anti-héros et est surtout doté d’un cynisme à toute épreuve. Si en théorie, le passage de la série au grand écran pourrait sembler exclu pour Matt Ryan, le fait qu’il existe aussi un projet de série, peut lui permettre d’y rêver un petit peu. On l’imagine très bien dans une ambiance similaire à celle du Joker de Todd Philipps. Un contenu qui pourrait d’ailleurs facilement trouver sa place sur HBO Max à défaut du cinéma.