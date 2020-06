The Flash : on devrait bientôt en savoir plus sur le film DC Comics

Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il se fait attendre. Le film Flash de DC Comics ressemble un peu à un rêve de fan, sur lequel on a longtemps cru que l’on devrait tirer un trait. Il y a six mois, avant le début de la pandémie de coronavirus, on vous prévenait déjà qu’il faudrait se montrer patients. L’acteur Ezra Miller était engagé sur plusieurs projets et DC Comics ne savait pas forcément comment bien gérer le projet. Depuis, on a pu craindre qu’il faille complètement oublier le projet, après la révélation d’une vidéo choquante de l’acteur en train d’étrangler une femme. Mais, aucune enquête n’a été lancée et selon Heroic Hollywood, les choses continuent d’avancer.

The Flash, à l’heure de l’accélération ?

Le site spécialisé relaie ainsi une publication de la production Barbara Muschietti sur son compte Instagram. Dans les commentaires d’une publication, elle a révélé que l’on devrait bientôt apprendre de nouvelles informations sur le film The Flash. Parmi les possibilités, on trouve bien sûr un nouveau calendrier, mais aussi un éventuel recasting pour le personnage d’Iris West. On pourrait aussi apprendre qui jouera le Reverse-Flash.

Ce sera concrètement la troisième apparition du personnage à l’écran puisqu’il a été vu une première fois dans Batman v Superman : Dawn of Justice, puis dans Justice League. A l’époque, son film solo devait arriver très rapidement, tout comme pour Cyborg. Mais, le ratage complet dans les salles obscures a changé complètement la donne. On a aussi pu le voir du côté de la CW, pour le crossover avec son alter-ego de l’Arrowverse.

Alors que DC Comics et Warner Bros rêvent désormais d’un retour au premier plan grâce au Snyder Cut prévu sur HBO Max, difficile pour l’heure de savoir à quoi ressemblera vraiment l’avenir du film The Flash et de sa suite, pour lesquels Ezra Miller a déjà signé. Le premier film devait initialement commencer sa pré-production au mois d’avril dernier, mais le coronavirus a bouleversé les calendriers.