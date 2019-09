L’E3 2020 change de formule, pour plus d’influenceurs et de fans ?

Comme tous les ans, l’ESA (The Entertainment Software Association) donnera rendez-vous aux journalistes du monde entier, aux joueurs du monde entier, mais aussi aux influenceurs du monde entier à partir du 9 juin 2020 dans la ville de Los Angeles pour une nouvelle édition de l’E3. Une édition qui risque d’évoluer encore une fois, toujours dans l’objectif de réunir de plus en plus de monde !

L’E3 2020 sous le signe des influenceurs ?

L’Electronic Entertainment Expo que nous appelons plus souvent l’E3, est connu pour sa prestance, son charme, pour être le théâtre de nombreux rebondissements, de grands shows à l’Américaine. Depuis 1995, l’E3 s’est imposé comme LE salon de jeu vidéo par excellence. Tous les ans en mai, puis en juin depuis quelques années, le monde du jeu vidéo se donne rendez-vous à Los Angeles pour y découvrir l’avenir de nos consoles et PC.

L’une des particularités de l’E3, à l’instar de la Paris Games Week, de la Gamescom ou bien encore du Tokyo Games Show, c’est que c’était un salon uniquement professionnel, ouvert uniquement aux journalistes du monde entier. C’était, car depuis 2016 les choses sont légèrement différentes.

En 2016, une tombola était mise en place pour faire entrer dans le Convention Center de Los Angeles des non-journalistes pour la toute première fois ! En 2017, ce sont les premières places (en quantité limitée) qui ont étés mises en vente, ainsi qu’en 2018 et 2019. Pour 2020, il se pourrait que les choses prennent encore un peu plus d’ampleur.

Si pour le moment, seulement 15.000 tickets sont en vente tous les ans, permettant d’accueillir des joueurs du monde entier, mais de garder tout de même assez d’espace pour la presse (car l’E3 reste orienté très professionnel), il se pourrait que l’édition de cette année ait fait réfléchir l’ESA, les organisateurs de l’événement.

En effet, entre l’EA Play, le Xbox Village et PlayStation qui déserte l’événement, de plus en plus de constructeurs et d’éditeurs commencent à faire leurs shows de leur côté et l’E3 a subi une baisse de fréquentation en 2019. Pour palier à ce problème, l’E3 2020 pourrait bien changer et devenir plus accessible. Car oui, à ce jour une place pour un joueur reste très chère (environ 150€) et les délais pour accéder à une démo d’un jeu sont relativement longs. Contrairement aux événements Xbox et d’Electronic Arts où l’entrée est gratuite pour les fans.

Selon un document repéré par nos confrères de chez GameDaily, l’E3 2020 pourrait être un festival pour les fans, influenceurs et les médias.

Des célébrités, des influenceurs et des visiteurs !

Pour faire remonter les visites, l’ESA mettra en vente 10.000 tickets supplémentaires. Et pour faire vendre les billets, les organisateurs ont pensé à plusieurs choses ! Par exemple, inviter des célébrités, des influenceurs pour organiser des événements et faire le buzz ! Par exemple, il serait question d’inviter un joueur de la NBA afin qu’il puisse affronter plusieurs célébrités et visiteurs sur un jeu de basket. Par exemple !

Autres idées, organiser des distractions pour faire patienter les joueurs dans les fils d’attente et mettre en place un système de « fast-pass » comme dans les parcs d’attractions pour que les joueurs puissent passer plus rapidement. Une nouvelle orientation qui se dirigerait donc vers une convention, un festival et qui s’éloignerait du côté « pro » qui reste emblématique pour le salon.