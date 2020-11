De nouveau, le bannissement de TikTok des USA a été empêché par une juge

L’affaire TikTok connaît de nouveaux rebondissements. Cet été, Donald Trump signait deux décrets visant à bannir la plateforme sociale ainsi que WeChat de tout le territoire américain. Il évoquait alors une menace pour la sécurité nationale, visant spécifiquement les liens potentiels entre les deux services et le gouvernement chinois. Si ces signatures devaient mener à l’interdiction des applications aux USA, celle-ci semble encore loin de s’appliquer.

TikTok encore sauvé par une juge

Cette fois-ci, trois influenceurs réputés sur TikTok se sont adressés à un tribunal de Pennsylvanie afin de demander une suspension d’une partie d’un des deux décrets signés par le Président américain pendant le mois d’août. Une juge fédérale a finalement donné raison aux trois utilisateurs, si bien que le réseau social sera encore fonctionnel dans le pays le mois prochain. Dans les documents, elle indique que « Le Département du commerce a probablement outrepassé son autorité ».

Initialement, plusieurs interdictions devaient être effectives dès 12 novembre, dont une forte limitation de la diffusion de contenus et de l’hébergement web. Toutes les restrictions prévues à cette date sont désormais suspendues et l’application sera encore disponible au téléchargement sur l’App Store et le Play Store.

Ambika Kumar Doran, l’avocat principal des trois influenceurs, s’est dit satisfait de cette décision. Dans une déclaration envoyée à The Verge, il indique : « Nous sommes heureux que le juge ait mis fin à cette interdiction, qui dépasse l’autorité du président en vertu de la loi sur les pouvoirs économiques d’urgence internationale, à savoir des parties de la loi qui reflètent l’engagement profond de notre nation en faveur de la liberté d’expression ». Alec Chambers, Douglas Marland et Cosette Rinab, les trois personnes ayant saisi le tribunal de Pennsylvanie, se rémunèrent toutes grâce à leur présence sur TikTok.

On ne sait pas pendant combien de temps les restrictions visant TikTok seront suspendues, sachant que les élections présidentielles américaines auront lieu ce 3 novembre. Donald Trump avait pour but de faire passer le service sous la tutelle d’une entreprise américaine, un accord avec Oracle a été passé, mais il n’a pas encore été validé. On peut également supposer que cela ne sera pas encore le cas de suite. En fonction des résultats, le comportement du gouvernement envers le réseau social pourrait être amené à changer.