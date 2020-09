TikTok : un sauvetage de dernière minute grâce à un deal avec Oracle et Walmart

ByteDance évite finalement un bannissement de son application TikTok aux États-Unis, grâce à un deal avec les sociétés américaines Oracle et Walmart.

Pour rappel, cette année, l’administration américaine a annoncé son intention de bannir cette application, devenue extrêmement populaire, à cause de préoccupations liées à la sécurité nationale. En effet, la maison-mère de TikTok, ByteDance, est suspectée de collaborer avec le gouvernement chinois.

Pour éviter ce bannissement, ByteDance avait la possibilité de collaborer avec une entreprise américaine qui pourra garantir la sécurité des utilisateurs basés aux USA. Et pendant plusieurs semaines, on pensait que les activités de TikTok aux États-Unis allaient être rachetées par Microsoft. En effet, la firme de Redmond avait déjà évoqué des négociations avec ByteDance en vue de racheter les activités de TikTok aux USA, mais également en Nouvelle-Zélande, au Canada, et en Australie.

Néanmoins, il semblerait que ces négociations avec Microsoft aient échoué à la dernière minute. Et de son côté, le Département américain du Commerce avait déjà annoncé le bannissement de TikTok à partir d’aujourd’hui. Mais visiblement, un plan de dernière minute pour sauver TikTok aux États-Unis a finalement été trouvé.

Un accord avec deux sociétés américaines et la bénédiction de Donald Trump

Juste avant l’entrée en vigueur de ce bannissement, TikTok annonce un accord avec deux sociétés américaines : Oracle et Walmart. « Nous sommes heureux qu’aujourd’hui nous ayons confirmé une proposition qui résout les problèmes de sécurité de l’administration et règle les questions concernant l’avenir de TikTok aux États-Unis », annonce Vanessa Pappas, qui dirige TikTok par intérim.

« Notre plan est complet et cohérent avec les résolutions précédentes du CFIUS (Comité pour l’investissement étranger aux États-Unis), notamment en travaillant avec Oracle, qui sera notre fournisseur de cloud et de technologie de confiance chargé de sécuriser pleinement les données de nos utilisateurs. Nous nous engageons à protéger nos utilisateurs dans le monde entier et à fournir les plus hauts niveaux de sécurité », ajoute-t-elle.

De son côté, Walmart sera fournisseur des services tels que les paiements ou le e-commerce. Et les deux entreprises américaines pourront participer à un tour de financement en préintroduction en bouse d’une nouvelle entité appelée TikTok Global. Oracle et Walmart pourront prendre jusqu’à 20 % de participation cumulée dans la nouvelle société. Vanessa Pappas indique également que le siège de TikTok Global se trouvera aux États-Unis et sera agrandi. 25 000 emplois pourraient être créés.

Le président américain Donald Trump s’est de son côté, dit satisfait par cet accord. « J’ai donné ma bénédiction à l’accord », a-t-il déclaré, cité par CNN. « S’ils le font, c’est super. S’ils ne le font pas, ça va aussi. » « […] la sécurité sera de 100%. Ils utiliseront des clouds séparés et une sécurité très, très puissante », a aussi indiqué le président. Le deal inclurait également un fonds de 5 milliards de dollars pour l’éduction aux Etats-Unis.

L’annonce de ce deal devrait également soulager les influenceurs américains sur TikTok, puisqu’un bannissement aurait causé une perte de revenus pour eux. « Nous sommes ravis que les personnes qui ont transformé leur créativité sur TikTok en carrières florissantes, les petites entreprises qui utilisent TikTok pour se connecter avec les clients pendant la pandémie et les familles qui ont trouvé la joie et la connexion via notre plate-forme puissent utiliser TikTok pour de nombreuses années à venir », indique la patronne par intérim de TikTok à ce sujet.