De nouvelles informations sur le smartphone pliable de Xiaomi

À l’instar de Samsung et de Huawei, le constructeur chinois Xiaomi s’intéresse beaucoup aux smartphones pliables. Cependant, celui-ci n’a encore rien officialisé, mais l’entreprise a déjà donné quelques aperçus de son prototype, dont la particularité est qu’il s’agit d’un appareil qui se plie en trois.

Pour le moment, on ne sait pas quand Xiaomi lancera son premier smartphone pliable. Mais en attendant cette officialisation, de nombreuses rumeurs circulent déjà sur la toile.

Aujourd’hui, une source suggère que le smartphone pliable de Xiaomi aura trois caméras sur le dos. Grâce au site GSMArena, nous avons découvert que la marque chinoise a déjà déposé un design pour son smartphone pliable auprès de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.

Xiaomi’s first foldable smartphone also could feature a triple camera. According to patent 6272290-0001 from EUIPO. pic.twitter.com/DvaYXf30Tx

August 13, 2019