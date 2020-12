Qualcomm présente la puce Snapdragon 888 qui équipera les concurrents de l’iPhone 12

Au mois d’octobre, Apple a enfin dévoilé ses iPhone 12. Ces modèles étaient très attendus, puisqu’il s’agit des premiers appareils 5G de la marque à la pomme. Et en plus de la 5G, l’iPhone 12, l’iPhone 12 mini, l’iPhone 12 Pro et l’iPhone 12 Pro Max profitent également d’un nouveau processeur gravé en 5 nm qui améliorent les performances et l’efficacité énergétique.

Désormais, on attend les nouveaux smartphones haut de gamme sous Android qui seront les concurrents des modèles 5G d’Apple. Mais en que ces appareils arrivent en 2021, on a déjà une idée des performances qu’ils auront.

En effet, la société Qualcomm vient de présenter sa nouvelle puce pour les smartphones haut de gamme, le Snapdragon 888, qui équipera la majorité des appareils du segment premium.

À son tour, Qualcomm présente une puce gravée en 5 nm

À l’instar de la puce A14 Bionic d’Apple ou du Kirin 9000 de Huawei, la puce Snapdragon 888 est gravée en 5nm, ce qui permet d’améliorer les performances ainsi que l’efficacité énergétique par rapport à la génération précédente.

Qualcomm indique que grâce au Kryo 680, le Snapdragon 888 a une performance du CPU qui est 25 % celle de la génération précédente, et peut atteindre une fréquence de 2,84 Ghz. Ce CPU est également le premier à utiliser la microarchitecture Cortex-X1 d’Arm.

Le GPU, l’Adreno 660, est quant à lui 35 % plus rapide que la génération précédente. « Plus important encore, les Kryo 680 et Adreno 660 sont capables de maintenir leurs performances sur de longues périodes, ce qui est la marque des performances de Snapdragon », indique également l’entreprise.

Pour les gamers, Qualcomm propose de nouvelles fonctionnalités qui améliorent les rendus graphiques de 30 %, ainsi que la réactivité de 20 %.

Pour les futurs concurrents de l’iPhone 12

Côté connectivité, le Snapdragon 888 est équipé du modem 5G Snapdragon X60. Celui-ci prend en charge l’agrégation des bandes sub-6 GHz, ainsi que la 5G mmWave. Ce modem permettrait d’avoir jusqu’à 7,5 Gbps.

Le Snapdragon 888 est également équipé d’un AI Engine de nouvelle génération pour les besoins en intelligence artificielle. Ce moteur a une efficacité énergétique triplée par rapport à la génération précédente.

Sinon, la nouvelle puce devrait également permettre aux fabricants de smartphones d’imaginer de nouvelles innovations en matière de photo et de vidéo. En effet, le Snapdragon 888 peut traiter 2,7 gigapixels par seconde et peut faire des captures avec trois caméras en même temps.

En substance, avec ce nouveau composant pour les smartphones haut de gamme, Qualcomm envoie du lourd. Et maintenant, on attend de voir les comparaisons entre les smartphones utilisant la puce Snapdragon 888 et les iPhone équipés de la puce A14 Bionic.

Des constructeurs ont déjà annoncé qu’ils lanceront des modèles utilisant le Snapdragon 888

De nombreux constructeurs ont déjà annoncé qu’ils lanceront des smartphones équipés de la puce Snapdragon 888. Parmi ceux-ci, il y a Xiaomi qui utilisera ce composant pour le Mi 11, qui sortira début 2021.

« Le Snapdragon 888 est la plate-forme mobile la plus puissante jamais conçue par Qualcomm Technologies. Je suis heureux que notre nouveau smartphone phare Mi 11 soit l’un des premiers appareils équipés du Snapdragon 888 », a déclaré Lei Jun, le co-fondateur de Xiaomi, qui était invité à la présentation de Qualcomm.

Dans la liste des modèles qui utiliseront le Snapdragon 888, il y a également le Realme Race, la série Oppo Find X3, le OnePlus 9 et le OnePlus 9 Pro, ou encore le Nubia Red Magic 6. Pour le moment, Samsung ne s’est pas encore exprimé.

Mais le constructeur ne souhaite peut-être pas s’exprimer sur ses prochains smartphones haut de gamme avant la présentation de ceux-ci. Traditionnellement, Samsung utilise à la fois les processeurs haut de gamme de Qualcomm ainsi qu’un équivalent fabriqué par Exynos pour ses Galaxy S. Actuellement, les rumeurs suggèrent que les prochains modèles, le Galaxy S21 et ses variantes, devraient sortir au mois de janvier.