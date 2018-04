Deadpool change de costume pour lutter contre le cancer

Avant d’affronter Cable dans son deuxième film solo, Deadpool enfile son costume rose pour combattre un adversaire tout aussi redoutable : le cancer.

Fini le costume rouge habituel ! Ryan Reynolds, l’acteur qui incarne Deadpool au cinéma, a choisi son plus beau costume rose pour participer à la lutte contre le cancer. Le super héros fait ainsi don de sa personne dans une vidéo drôle et « excessive » à son image et avec son humour bien à lui, il diffuse un message pour soutenir les personnes atteintes de cette maladie.

La vie en rose

Dans cette courte vidéo, Deadpool se place confortablement sur son canapé avec sa tenue en latex rose, entouré de divers objets roses : des licornes en peluche, des vernis, des lumières décoratives, des boissons ou encore un oreiller sur lequel est inscrit « Feminist ».

L’acteur explique que la couleur rose symbolise son grand cœur mais qu’elle représente également une cause qui lui est chère : la lutte contre le cancer. Avec cette vidéo, l’objectif est d’aider la plateforme Omaze à récolter des fonds pour soutenir la campagne intitulée « Fuck Cancer ». En échange, les donateurs pourront gagner des lots estampillés Deadpool, notamment quelques posters avec des mots doux. Ils peuvent même remporter le fameux costume rose d’une valeur de 2000 $ environ que l’acteur affirme n’avoir porté qu’une seule fois. La campagne de dons actuellement accessible sur le site Omaze, et ce jusqu’au 21 mai 2018.

LetsFCancer (avec un F pour Fuck) est une fondation consacrée à la détection précoce et à la prévention du cancer, ainsi qu’au soutien aux personnes touchées par cette maladie. L’organisme organise régulièrement des événements pour récolter des dons.

En attendant Deadpool 2

De son côté, Deadpool sera de retour au cinéma le 16 mai prochain. Wade Wilson, dans son vrai costume rouge cette fois, aura pour mission de combattre Cable, un super soldat venu du futur à l’allure d’un cyborg. Pour cela, il va former une équipe assez prometteuse dans laquelle se trouve Colossus, Domino ainsi que Negasonic Teenage Warhead.