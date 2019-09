Death Stranding, la future exclusivité PS4, que son créateur lui-même ne comprend pas !

Si vous suivez de près ou de loin l’industrie du jeu vidéo, vous devez sans doute connaître Hideo Kojima. Depuis plus de 20 ans maintenant, cette figure emblématique produit des jeux assez uniques. En effet, Hideo Kojima est le papa de la mythique série Metal Gear Solid qui a fortement marqué et influencé l’industrie du jeu vidéo. En 2016, Hideo Kojima annonçait son grand retour avec sa nouvelle licence Death Stranding. Une licence qui se montre depuis son annonce bien mystérieuse!

Death Stranding – Qui peut le comprendre ?

C’est véritablement la grande question. Qui peut comprendre Death Stranding à ce jour ? Et bien, personne. Et quand on ne dit personne, ce n’est vraiment personne puisque Hideo Kojima ne le comprend pas lui-même. Interviewé par Financial Times, Kojima a clairement expliqué que lui même ne comprenait pas son jeu et que c’était une opération risquée.

Death Stranding… Même maintenant, je ne comprends pas ce jeu. La vision du monde, le gameplay, tout est nouveau. Ma mission est de créer un genre qui n’existe pas et qui prend tout le monde par surprise. Bien sûr, c’est risqué.

Hideo Kojima

Ainsi, on ne va pas se mentir, mais ne pas savoir grand-chose sur un jeu est forcément positif. Beaucoup d’éditeurs abusent de la communication et inondent les joueurs d’informations, d’images et de vidéos gâchant par moment le plaisir. Mention spéciale aux éditeurs qui dévoilent la première heure de jeu quelques jours avant la sortie de ce dernier.

Cependant, pour le cas Death Stranding, c’est assez différent. Depuis 2016 et l’annonce du jeu à l’E3, chaque communication était différente avec des vidéos qui n’avaient pas vraiment de rapport les unes entres elles. Ainsi, il y’a un certain sentiment de flou autour de ce titre. Quelle est l’histoire ? Quel est l’intérêt ?

Outre le fait qu’il puisse y avoir de nombreux invités (Norman Reedus de The Walking Dead, la Française Léa Seydoux, Mads Mikkelsen, Guillaume Del Toro et même Geoff Keighley, le présentateur des Games Awards), le mystère autour du jeu reste assez dérangeant. Car trop de mystère pourrait considérablement nuire à la hype et l’attente autour de ce prochain titre exclusif (temporairement) à la PlayStation 4.

Death Stranding, qu’est-ce que l’on sait à ce jour ?

Vous avez peut-être suivi avec nous le grand reveal de Death Stranding à la fin du mois de mai pour dévoiler la date de sortie du jeu à savoir le 8 novembre prochain en exclusivité sur PS4. Alors que beaucoup de joueurs s’attendaient à enfin en savoir plus, nous avons finalement eu encore un long trailer énigmatique.

Ainsi, peu après la diffusion de cette vidéo, Hideo Kojima a pris la parole pour essayer d’expliquer l’intérêt du jeu. Et depuis, c’est à peu près tout ce que nous savons au sujet de ce jeu.

À force de construire des « murs », les gens se sont habitués à vivre isolés.

Death Stranding est un jeu d’action d’un genre totalement nouveau, dans lequel le but du joueur est de reconnecter des villes isolées et une société éclatée. Il est conçu de sorte que tous les éléments, y compris l’histoire et le gameplay, soient connectés entre eux par le thème du « lien ».

En incarnant Sam Porter Bridges, vous essaierez de combler les fossés qui fragmentent la société, et ce faisant, de créer des « liens » avec d’autres joueurs du monde entier. À travers l’expérience que vous vivrez dans ce jeu, j’espère que vous comprendrez l’importance de nouer des liens avec les autres.

Hideo Kojima

Alors communication drôlement bien maîtrisée ? Ou véritable jeu OVNI en approche ? Rendez-vous dans deux mois pour la réponse finale. En attendant, une longue vidéo de gameplay devrait être publiée dans les prochains jours à l’occasion du Tokyo Game Show.