Découvrez à quoi pourrait ressembler le smartphone à caméra frontale invisible de Xiaomi

Le design à écran sans bordures est aujourd’hui la norme sur les smartphones haut de gamme et milieu de gamme. Différentes solutions sont utilisées par les constructeurs pour avoir des appareils sans bordures, mais avec une caméra pour prendre des selfies. La solution classique est l’encoche, popularisée par Apple avec l’iPhone X. Mais certains constructeurs utilisent aussi un système motorisé appelé « pop-up » qui fait apparaitre la caméra frontale de la tranche du smartphone lorsqu’on a besoin de celle-ci. Et depuis cette année, de plus en plus de modèles adoptent un nouveau style : à la place de l’encoche, un trou percé sur l’écran pour y placer la caméra frontale.

Mais nous savons également que de nombreux constructeurs travaillent sur une autre solution : la caméra frontale invisible. En substance, l’idée est de placer la caméra sous l’écran et de faire en sorte que la partie de l’écran qui couvre cette caméra puisse devenir transparente lorsqu’on veut prendre un selfie. Xiaomi fait partie des marques qui développent cette solution. Si celle-ci a déjà évoqué ces recherches, pour le moment, aucun modèle n’est encore sorti.

Néanmoins, comme le rapporte le site Android Authority, qui relaie un article de LetsGoDigital, ce dernier aurait récemment découvert un brevet du constructeur chinois qui décrit un smartphone avec un design borderless et une caméra frontale cachée sous l’écran. Et en s’appuyant sur ces informations, le site a généré un rendu qui nous donne une meilleure idée de l’apparence que pourrait avoir l’appareil.

Smartphone met camera onder de display van Xiaomi https://t.co/nXfEdPDx4J pic.twitter.com/SRFFvbgVDD — LetsGoDigital – Mark Peters (@letsgodigitalNL) May 5, 2020

Une nouvelle tendance ?

Comme d’habitude, le fait que ce brevet existe ne signifie pas que Xiaomi utilisera forcément celui-ci pour l’un de ses prochains smartphones. Les sociétés de cette taille ont de très nombreuses propriétés intellectuelles, mais ne les utilisent pas toutes.

En tout cas, la caméra frontale cachée sous l’écran pourrait être l’une des prochaines tendances en matière de design sur le marché des smartphones. Comme Xiaomi, Oppo a déjà évoqué ses recherches sur cette technologie. D’après les rumeurs, Samsung s’y intéresserait également. D’ailleurs, dans un récent article, nous avons évoqué un smartphone qui est apparu dans une publicité du géant coréen et qui montre un smartphone sans encoche ni trou percé sur l’écran (certains médias pensent que le prochain Galaxy Note pourrait avoir ce design).