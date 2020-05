Et si le Galaxy Note 20 ressemblait à ça ?

Après avoir dévoilé le Galaxy S20 et ses variantes en début d’année, Samsung devrait présenter les Galaxy Note 20 dans quelques mois. Et si pour le moment, il y a encore très peu de fuites concernant les caractéristiques et les nouveautés que Samsung pourrait apporter avec ces appareils, certains médias évoquent la possibilité que le constructeur équipe ceux-ci d’une caméra invisible cachée sous l’écran.

Et récemment, Samsung a publié une publicité qui nous donne une idée de l’aspect du Galaxy Note 20 si celui-ci est effectivement équipé d’une caméra invisible.

Le smartphone ci-dessus a été repéré dans une publicité publiée le 25 mars par le constructeur, pour un climatiseur.

Comme vous pouvez le voir, le smartphone a un écran sans bordure et n’a ni encoche ni trou percé sur l’écran pour la caméra frontale. Il est possible que celle-ci soit placée sur un mécanisme pop-up (comme sur le OnePlus 7 Pro) ou bien que celle-ci soit intégrée à l’écran.

Mais bien entendu, il est aussi possible que le smartphone qui apparaît dans cette publicité ne corresponde pas à un modèle en cours de développement chez le constructeur.

Une future tendance sur le marché des smartphones ?

En tout cas, Samsung ne serait pas la seule marque de smartphones à réfléchir à une façon d’intégrer la caméra frontale à l’écran. Les constructeurs chinois Xiaomi et Oppo ont déjà évoqué leurs recherches sur cette technologie. Mais pour le moment, Xiaomi et Oppo n’ont pas encore sorti de modèles avec une caméra cachée sous l’écran. Actuellement, certains problèmes techniques devraient encore être résolus.

Pour rappel, l’idée est de placer la caméra frontale sous l’écran. Et de cacher celle-ci sous une partie qui peut devenir transparente lorsque l’utilisateur a besoin de prendre un selfie.

En attendant ces caméras cachées sous l’écran, la tendance sur le segment haut de gamme et milieu de gamme est la petite bulle percée sur celui-ci pour y placer le capteur. On trouve ce design sur les Xiaomi Mi 10 et Mi 10 Pro, les nouveaux smartphones de OnePlus et sur le Galaxy S20 et ses variantes.