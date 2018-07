Découvrez les écouteurs qui font aussi boucles d’oreilles

Si vous avez opté pour des écouteurs bluetooth, vous avez sans doute réalisé depuis longtemps leur principal problème. Il est vraiment très facile de les perdre. Si en plus vous êtes un peu tête en l’air, vous allez au devant de grandes difficultés. Préparez-vous à perdre 10 minutes chaque matin pour remettre la main dessus. Bien sûr, il existe des petites boîtes pour les ranger ou même des coques avec un emplacement, mais cela ne suffira jamais vraiment…

Désormais, vous ne pourrez plus les perdre

La solution proposée par Scandi Electronic pourrait bien représenter une solution idéale. Le concept est plutôt simple et séduisant: des écouteurs Bluetooth pour les oreilles percées, nommés « Swing ». Ils proposent un look plutôt classique et passe-partout. Il suffit de mettre le bout qui pend de la boucle dans votre oreille pour écouter votre musique favorite. Selon l’entreprise, les écouteurs intègrent des capteurs qui permettront aussi un déclenchement immédiat.

L’idée vous paraît géniale ? On est plutôt d’accord. Reste bien sûr que ce genre de gadgets est genré. Si certains hommes portent une boucle d’oreille, rares sont ceux qui en portent deux. A moins que la mode n’évolue radicalement dans les prochaines années, il s’agit d’un accessoire avant tout destiné à la gent féminine. Deux modèles sont proposés. Un conçu pour le grand public et un autre destiné aux sportifs.

Bon attention toutefois. Rien ne garantit encore que ces écouteurs vont voir le jour ou seront un jour disponibles à l’achat. Il s’agit pour l’instant d’un projet sur la plateforme de financement collaboratif Kickstarter. Côté tarif, il faudra compter 179 dollars pour le modèle de base et 129 dollars pour la version sportive. Si vous avez des goûts de luxe, vous pouvez même y ajouter des diamants Swarovski. L’objectif de la campagne est élevé, l’entreprise basée aux États-Unis et en Chine veut ainsi rassembler plus de 200.000 dollars.