Test de Spyro Reignited Trilogy sur Switch, pour une aventure au pays des dragons !

Il y a 21 ans, Insomniac Games présentait au monde entier Spyro, un joli petit dragon violet qui allait devenir un emblème de la première PlayStation avec ses premières aventures en 1998, ainsi que ses suites en 1999 et 2000, toujours en exclusivité sur PS One. Spyro connaîtra ensuite une longue descente aux enfers de plusieurs années, le petit dragon violet a connu dix années d’absence (si l’on oublie ses apparitions laborieuses chez les Skylander’s). L’année dernière, Activision et Toys for Bob redonnaient vie à Spyro à travers une compilation de grande qualité regroupant les trois premières aventures du dragon dans une version remake digne de ce nom et pour la première fois sur Xbox One. Un an plus tard, Spyro débarque sur PC et sur Nintendo Switch. Le résultat est-il aussi bon ?

The dragon… Spyro the dragon !

Test vidéo réalisé en novembre 2018 pour la sortie de Spyro Reignited Trilogy sur PS4 et Xbox One

Retour 20 ans plus tôt, en 1998 pour la sortie de Spyro The Dragon, et de Crash Bandicoot 2 Cortex Strikes Back sur la première PlayStation. À cette époque-là, les deux mascottes de Sony sont très proches, et comble du hasard, ils vont connaître tous les deux le même chemin. Une descente aux enfers avec des jeux de moins en moins bons, puis une longue période d’absence de dix ans. Avant un retour sur le devant de la scène à travers des compilations de leurs premières aventures.

Le retour de Crash et Spyro se sont ainsi fait de la meilleure des manières. Partir sur un nouvel opus était trop risqué (refaire les mêmes erreurs que les opus du marsupial et du petit dragon violet sur PS2/Xbox et GameCube). Avec un remake, Activision joue sur la nostalgie et peut ainsi constater si le concept fonctionne toujours 20 ans plus tard. Et au risque de vous surprendre, le concept fonctionne toujours autant. Les ventes de la N-Sane Trilogy de Crash Bandicoot sont excellentes et les premiers retours de Spyro le sont tout autant.

Le dragon plus beau que jamais

Et en même temps, il y’a de quoi. Graphiquement, le jeu est sublime. Nous avons l’impression d’être dans un film d’animation Pixar interactif, c’est sublime. Comme vous pouvez le voir sur les images au-dessus, on est clairement dans le cas d’un remake ultra HD en 4K avec un moteur graphique flambant neuf et non d’un simple remastered avec une résolution 4K sur PC, PS4 Pro et Xbox One X. Forcément, sur Nintendo Switch c’est un peu moins joli. On constate un effet de flou au loin, certaines textures sont beaucoup moins détaillées, il y’a quelques légers alliasing par moment, mais pour être honnête, le portage graphique est de très grande qualité vis-à-vis de certains portages Switch qui piquent les yeux.

Pour les amateurs (ou les fans) de jeux de plateformes, le plaisir du jeu est instantané. Dès le lancement du premier opus on retombe en enfance, où nos souvenirs émergents de nouveau, où l’on prend plaisir à parcourir le Monde des Artisans, le tout premier monde de la licence Spyro, puis d’enchaîner les niveaux à la recherche des dragons de Crystal dans le premier opus, des orbes magiques dans le deuxième épisode et à la recherche des œufs de dragons volés dans Spyro 3.

Des nouveautés qui tombent à pic

Les équipes de Toys for Bob ont même pris l’initiative de rajouter quelques nouveautés dans cette trilogie. Tout d’abord, la moins impressionnante est l’ajout d’un tableau de compétence qui est en réalité un tableau avec plusieurs défis à remplir dans les différents mondes et les niveaux du jeu. Trouver une salle secrète, brûler 10 moutons dans différents niveaux, etc… De quoi rajouter quelques challenges supplémentaires pour terminer votre jeu à 100%.

Enfin, la grande nouveauté sera l’ajout de nouvelles cinématiques inédites qui viennent compléter les anciennes cinématiques ou qui viennent carrément se glisser entre deux moments du jeu pour rendre la narration plus logique, plus fluide et améliorer grandement la qualité du titre. On aurait pu avoir peur, mais c’est judicieusement réalisé et cela rajoute un vrai plus au jeu. Bravo !

Un vol pas toujours maîtrisé !

Cependant, cette compilation n’est pas sans petits défauts ! Tout d’abord, pour les versions physiques du jeu, il faudra compter sur long téléchargement de plus de 20Go, étant donné que seul Spyro The Dragon est disponible sur le jeu. Pour ce qui est de Spyro 2 Ripto’s Rage et Spyro 3 Years of the Dragon, ils y sont qu’à moitié et il faut télécharger l’autre moitié du jeu. Pire encore, sur Nintendo Switch vous avez aucun jeu sur la cartouche ! Vous achetez ainsi une bout de plastique vide et il faudra télécharger les trois opus. Pas terrible donc quand on sait que la trilogie Crash Bandicoot tenait largement sur un seul Blue-Ray et une seule disquette Switch et que cette trilogie Spyro pouvait également y tenir également.

On notera également quelques baisses de framerates même sur PS4 Pro et Xbox One X (donc nous avons par moment une image qui va saccader). Bien entendu, ces pertes sont rares, mais elles sont présentes sur les trois opus (le premier reste celui qui en souffre le plus). Cependant, la Switch s’en sort plutôt pas mal sur ce point. Les baisses de framerates sont présents, mais pas plus que sur PS4 Pro et Xbox One X.

Par moment, notre petit compagnon Spark est un peu à l’Ouest également puisque cette dernière loupe certains joyaux, ce qui peut-être un peu embêtant lorsque l’on ne fait pas attention, nous forçant ainsi à revenir sur nos pas pour faire un nouveau tour du niveau pour le compléter à 100%.

Mon avis sur Spyro Reignited Trilogy

Malgré ces quelques petits défauts, c’est un retour gagnant pour Spyro avec cette Reignited Trilogy de grande qualité. De petits défauts bien souvent importés des versions originales alors, pouvons-nous réellement en tenir compte ? Si nous devons juger seulement le portage, c’est un joli succès. Nous retombons dans la nostalgie de la fin des années 1990, avec une icône qui nous manque. Spyro est plus mignon que jamais, son univers plus beau que jamais que ce soit sur PS4, Xbox One et PC. Mais aussi sur Switch ! Le jeu est certainement moins propre dans les détails, mais quel plaisir de pouvoir jouer aux trois premières aventures du petit dragon partout !

Rapport qualité/prix, cette compilation proposera de longues heures de jeux en enfance ou dans vos souvenirs, avec même de nouvelles cinématiques pour parvenir à vous surprendre ! On regrettera simplement le coup bas d’Activision de proposer un seul opus sur les versions physiques PS4/Xbox One et de ne proposer carrément aucun jeu sur la disquette Switch. À part cela, Spyro Reignited Trilogy est un indispensable pour tous les amateurs de plateforme, petits et grands !