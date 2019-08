Découvrez le programme parfait de votre festival musical avec Spotify

Si la période estivale se prête particulièrement aux festivals musicaux, tous n’ont logiquement pas la capacité de mettre en avant la totalité de vos artistes préférés. Pour pallier à ce problème, un développeur lyonnais a eu l’idée de créer un générateur de festival musical.

Comme Pierre Petit l’indique dans un tweet partagé il y a quelques jours, son site web effectivement de créer votre festival musical parfait en se basant sur vos écoutes Spotify.

En ce sens, il suffit de se rendre sur le site web Take me here festival et de connecter ce dernier à votre compte Spotify pour créer le line up qui sera rassembler vos artistes préférés en deux jours de festival musical.

Comme le développeur l’explique sur Twitter, il a créé le site avec sa copine Elise Buzzi.

⚡ Attention⚡

J'ai créé un site pour générer votre timeline de festival à partir de vos écoutes Spotify :

➡️ https://t.co/aezLHROBQv ⬅️

Partagez le site et vos résultats ! pic.twitter.com/ZrK5wIR9KH — pp8 (@pepeouite) August 6, 2019