Sur Spotify, comment voir quel est votre titre le plus écouté ?

En décembre, Spotify permet à ses utilisateurs de revivre leur année en musique grâce à une rétrospective qui inclut plusieurs chiffres et statistiques propres à chaque adepte du service. Néanmoins, il est également possible d’accéder à plusieurs données sur vos préférences à n’importe quel moment de l’année. Voici comment faire.

L’outil officiel de Spotify

Dans un premier temps, vous devez vous rendre à l’URL https://spotify.me/fr et vous connecter à votre compte Spotify. Vous acceptez alors que l’outil accède à plusieurs de vos données comme le fait de voir les données de votre compte ou votre activité.

Une fois que vous êtes connecté, Spotify vous propose d’accéder à plusieurs données concernant vraisemblablement vos préférences musicales au cours des dix derniers jours, du moins depuis la date du 28 mai. Du premier coup d’œil, vous pouvez donc découvrir l’artiste et le morceau que vous avez le plus écouté sur cette période. Mais ce n’est pas tout, puisque le service vous fournit également les heures auxquelles vous écoutez le plus de musique et le nombre de minutes passées à écouter sur la plateforme de façon active.

Par la suite, les statistiques de Spotify concernent les genres musicaux que vous préférez. Dans ce cas, la plateforme musicale en comptabilise trois, accompagnant celle-ci de chiffres. Pour ma part, 69% des titres écoutés sont considérés comme « Énergique », un genre que la plateforme définit en se basant sur « la dynamique du morceau, l’intensité perçue, le timbre, le taux de crescendo/decrescendo et le degré d’entropie d’un morceau ».

La dernière catégorie s’intéresse à votre profil musical, si bien que Spotify tente de comprendre qui vous êtes en se basant sur ce que vous écoutez. Pour ma part, le service considère par exemple que j’écoute de la musique en dansant (non), puisque 86% de mes morceaux sont jugé comme étant dansant. La plateforme indique que « le degré de ‘dansabilité’ est basé sur le tempo, la stabilité et la puissance du rythme, et la régularité du titre en général ».

Deux autres outils qui n’appartiennent pas à Spotify

En regardant sur certains forums comme Quora, l’on peut également s’apercevoir que d’autres outils permettent d’accéder à des statistiques comme celles-ci. Il en existe principalement deux, respectivement statsforspotify et spotifystatistics. Néanmoins, ceux-ci ne sont pas des plateformes officielles de Spotify et le service Whois ne fournit aucune information à ce sujet, si bien que l’on ne sait pas qui se cache derrière ces outils et ce qu’ils font des données personnelles des utilisateurs lorsque ceux-ci connectent leur compte. Néanmoins, le .de suggère que le site pourrait être allemand, sans que cela ne soit certain.

Pour sa part, statsforspotify permet d’accéder à votre Top morceaux et à votre Top Artistes sur Spotify. Dans les deux cas, vous pouvez classez ces données sur une période de 4 semaines, 6 mois ou « All time », ce qui suppose que l’outil remonte jusqu’à la création de votre compte Spotify. La troisième donnée est intéressante aussi car elle concerne les morceaux que vous avez récemment écoutéz. À la minute près, vous pouvez voir le titre et l’artiste. Une note précise que ces données sont basées sur une écoute de 30 secondes, tandis que les morceaux faisant partie de la « Session privée » ne font pas partie de la liste.

D’autre part, le second outil baptisé spotifystatistics semble appartenir à un particulier du nom de Jeroen Kappé, dont le contact et le compte Twitter sont ajoutés en bas de page. Un message partagé sur Reddit il y a dix mois par un utilisateur dont le message a été supprimé indique que l’outil est gratuit et sans publicité. Une fois de plus, l’on ne sait pas ce qu’il advient des données personnelles une fois la connexion à Spotify effectuée. Dans les faits, l’outil fonctionne par playlist et donne accès aux données sous forme de graphisme.