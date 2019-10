Découvrez quels cookies ont tenté de vous pister sur Firefox 70

Depuis un moment, Mozilla Firefox fait de la protection de la vie privée son cheval de bataille. Le navigateur active déjà par défaut sa fonctionnalité de blocage des outils de pistage des internautes, pour que les cookies et les traqueurs ne puissent plus vous suivre lorsque vous naviguez sur différents sites, tout en laissant fonctionner les cookies réellement utiles.

Avec la version 70 pour les ordinateurs, Mozilla va encore plus loin en proposant plus de transparence sur le fonctionnement de ce bloqueur de pistage pour que vous ayez une meilleure idée du nombre ainsi que de la nature des cookies et traceurs qui tentent de vous suivre sur la toile.

Découvrez qui a essayé de vous pister

En réalité, tous les navigateurs pour PC proposent une fonctionnalité qui permet d’identifier les cookies (mais ceux-ci ne sont pas forcément bloqués comme sur Firefox).

Cependant, avec Mozilla Firefox 70, la manière d’afficher ces informations est plus claire.

Lorsque vous cliquez sur le petit bouclier à gauche de la barre d’URL, Firefox affiche la liste de tous les cookies et traceurs qui ont été bloqués. De plus, ces éléments sont classés en différentes catégories : les traqueurs des réseaux sociaux, les cookies de pistage intersites, les contenus utilisés pour le pistage, les empreintes numériques, ainsi que les mineures de cryptomonnaies.

Pour chaque catégorie de contenu bloqué, Mozilla affiche une petite note explicative. Par exemple, pour les empreintes numériques, Mozilla explique que les détecteurs d’empreintes numériques collectent les paramètres de votre navigateur afin de créer un profil de vous et vous suivre durant votre navigation sur internet.

Et enfin, Mozilla Firefox propose aussi un rapport (cliquez sur « Afficher le rapport) sur le nombre de traqueurs que le navigateur a bloqué pendant que vous étiez sur internet.

Si ces blocages avaient déjà lieu en arrière-plan sur la précédente version du navigateur, les nouvelles fonctionnalités apportées par Firefox 70 offrent plus de transparence à ce sujet.

« Une grande partie de ce travail a été effectué en coulisse – pratiquement invisible pour vous -, de sorte que, lorsque vous utilisez Firefox, les protections de la vie privée fonctionnent en arrière-plan. Mais maintenant que les menaces contre votre vie privée sont de plus en plus importantes, il est clair que vous avez besoin de plus de visibilité sur la façon dont vous êtes suivi en ligne pour pouvoir mieux les combattre », explique Mozilla.

Entre juillet 2019 et octobre 2019, le navigateur aurait bloqué plus de 450 milliards de tentatives de tracking.