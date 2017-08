Découvrez le smartphone de Lamborghini à 2450 dollars

Vous avez toujours rêvé d’une Lamborghini ? Malheureusement comme pour beaucoup, ce rêve est inaccessible et restera donc au statut de rêve, du moins pour les voitures… Il existe désormais un autre produit griffé de la célèbre marque italienne, il s’agit d’un smartphone et ce dernier sera nettement plus accessible, même s’il reste relativement onéreux !

Lorsque l’on parle de voitures Lamborghini, on sait que si l’on soulève le capot, on retrouvera des chevaux, mais concernant les smartphones ? De ce côté là, ce n’est pas la même chose et certains estimeront que 2450 dollars pour un smartphone ayant des caractéristiques de l’an dernier, c’est un peu exagéré. Il est vrai que l’Alpha One de Lamborghini est deux fois plus cher que tous les smartphones haut de gamme à venir sur le marché.

Lamborghini lance le smartphone Alpha One sous Android 7

Ce prix se justifie pour son côté luxe, car l’Alpha One de Lamborghini proposera une coque en alliage LiquidMetal plus résistant que le Titane, de quoi le faire résister aux affres du quotidien. On retrouvera également un revêtement en cuir italien et un ravissant étui en cuir pour le préserver des rayures. En revanche du côté des caractéristiques, c’est un peu plus décevant, la marque italienne propose un écran WQHD de 5,5 pouces ( résolution: 2560 x 1400 pixels) et intègre un processeur Snapdragon 820 épaulé par 4 Go de RAM.

Les plus perspicaces déduiront qu’il s’agit d’une configuration de début 2016 et non de mi 2017, c’est le genre de configuration que l’on pouvait voir sur un LG G5 par exemple… Parmi les autres caractéristiques, on notera la présence de deux capteurs photos, à savoir de 20 et 8 Mpix. Point de vue stockage, l’Alpha One ne disposera que de 64 Go (extensible jusqu’à 128 Go par MicroSD) et d’une batterie de 3 250 mAh. Il intégrera la technologie de recharge rapide QuickCat 3.0 de Qualcomm, un lecteur d’empreintes et un double Slot SIM. Seul pied en 2017, le smartphone de Lamborghini tournera sous Android Nougat.

Si ce modèle vous intéresse tout de même, l’Alpha One est déjà en vente sur le site de Tonino Lamborghini, chez Harrold’s à Londres ou dans des boutiques aux Émirats Arabes Unis… Simple remarque, les millionnaires semblent avoir un pouvoir d’achat en baisse en 2017, car on se souvient du Torino Lamborghini 88 Tauri, présenté en 2015, qui valait à l’époque 6.000 dollars.