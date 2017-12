Déjà un gros coup de frein dans les ventes d’iPhone X

Selon des analystes, la tendance est à la baisse pour l’iPhone X. La marque à la pomme pourrait ainsi livrer 15 millions de modèles de moins que prévu au 1er trimestre 2018.

Et si l’iPhone X se révélait un faux succès pour Apple ? Alors que l’entreprise de Cupertino visait les 50 millions de modèles vendus sur le premier trimestre de l’année prochaine, l’estimation est désormais revue à hauteur de 35 millions par des cabinets d’analyste. « Après que la première vague de demande ait été satisfaite, le marché s’inquiète désormais que le prix élevé de l’iPhone X puisse affaiblir la demande au premier trimestre » détaille ainsi l’analyste Zhang Bin du cabinet Sinolink Securities Co.

iPhone X: déjà une baisse d’activité dans le centre de production

Si Apple se refuse pour l’instant à commenter ces informations, le quotidien taïwanais « Economic Daily News » indiquait en ce début de semaine que le principal centre de production de l’appareil avait connu une baisse d’activité et avait même arrêté de recruter des employés. La marque à la pomme aurait réduit ses prévisions de 50 à 30 millions de modèles.

Le cabinet JL Warren Capital pointe lui des problèmes plus graves et estime qu’Apple ne devrait vendre que 25 millions d’iPhone X au premier trimestre 2018. Il estime que cette différence serait due à « une faible demande en raison du prix élevé et du manque d’innovations intéressantes de l’iPhone X ».

Un impact sur le cours en bourse d’Apple

La marque paierait donc son tarif, il est vrai très élevé. Si en France, on parle régulièrement d’un tarif équivalent à un SMIC, le ratio est encore plus fou dans d’autres pays. En Inde, il représente ainsi quasiment un an du salaire moyen ! De quoi avoir quelques difficultés à lutter de façon efficace contre la concurrence, notamment les modèles chinois qui s’affirment chaque année comme plus performants. Xiaomi, Huawei ou Oppo proposent désormais des modèles intéressants à prix attractifs. Une perte de compétitivité qui a eu des conséquences immédiates. L’action d’Apple a perdu 2.8 % à l’ouverture de Wall Street ce mardi.